Πόσα θα πληρώσει ο καθένας ξεχωριστά – Σε τι παράβαση υπέπεσαν.

Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι έλεγχοι στους δρόμους έχουν ενταθεί, ενώ η επέκταση του δικτύου καμερών και οι συστηματικές επιχειρήσεις της Τροχαίας καθιστούν ολοένα δυσκολότερη την αποφυγή των κυρώσεων.

Παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν πλέον αυστηρότερες συνέπειες.

Από τις 16 έως και τις 23 Νοεμβρίου 2026 η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική επιχείρηση τροχονομικών ελέγχων σε ολόκληρη την Αττική με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και των Τμημάτων Τροχαίας.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 23.677 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 331 παραβάσεις και συνελήφθησαν 18 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Στους 18 οδηγούς επιβλήθηκαν οι ανάλογες ποινές, οι οποίες περιλαμβάνουν διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των πινακίδων κυκλοφορίας για έξι μήνες.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 9.891 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

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Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 866 οχήματα, εκ των οποίων 144 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.574 άδειες ικανότητας οδήγησης και 369 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 1,39% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.