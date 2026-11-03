Αστυνομία: Πόσα διπλώματα πήρε, πόσους οδηγούς συνέλαβε και γιατί

Τι θα κληθούν να πληρώσουν όσοι «πιάστηκαν» να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, για πόσους μήνες χάνουν το δίπλωμά τους και τι θα συμβεί αν το ξανακάνουν.

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Αστυνομίας στους δρόμους της Αττικής και κάθε εβδομάδα ολοένα και κλιμακώνονται. Στην προηγούμενη αστυνομική επιχείρηση, εντοπίστηκαν 270 περιπτώσεις υπό την επήρεια αλκοόλ, με 18 από αυτούς να συλλαμβάνονται, αφού η ένδειξη ήταν άνω του 0.60 mg/l.

Κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης εξόρμησης διενεργήθηκαν συνολικά 35.769 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, από τους οποίους προέκυψαν 272 παραβάσεις, ενώ συνελήφθησαν 23 οδηγοί που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l. Οι συνολικές συλλήψεις που περιλαμβάνουν και άλλες κατηγορίες παραβάσεων ανήλθαν σε 48.

7.514 παραβάσεις, 1.090 αφαιρέσεις διπλωμάτων

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 7.514 επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις, μεταξύ των οποίων για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Στο πλαίσιο των ελέγχων ακινητοποιήθηκαν 695 οχήματα, εκ των οποίων τα 138 απομακρύνθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 1.090 άδειες ικανότητας οδήγησης και 272 άδειες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων στους ελέγχους αλκοολομέτρησης περιορίστηκε στο 0,76% επί του συνόλου των ελέγχων.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στους 23 οδηγούς που συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l, οι ποινές περιλαμβάνουν διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των πινακίδων κυκλοφορίας για έξι ολόκληρους μήνες.

Επί της ουσίας, οι συγκεκριμένοι οδηγοί θα πάρουν πίσω το δίπλωμά τους στα τέλη Απριλίου – αρχές Μάη του 2027. Σε περίπτωση που εντός 2 ετών από την παραπάνω παράβαση, οι συλληφθέντες εντοπιστούν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ με συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα άνω του 1,10 gr/l μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εισπνεόμενου αέρα, τότε θα τιμωρηθούν με: