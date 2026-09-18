AthensWay: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ελεγχόμενη στάθμευση

Μέσα από το AthensWay, οι οδηγοί μπορούν εύκολα και γρήγορα να αγοράζουν χρόνο ελεγχόμενης στάθμευσης με λίγα μόνο κλικ.

Μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη στάθμευση, την πληροφόρηση και τις μετακινήσεις στην Αθήνα παρέχει ο Δήμος Αθηναίων μέσω της αναπτυξιακής του εταιρείας, ΔΑΕΜ Α.Ε.

Πρόκειται για τη δωρεάν εφαρμογή «AthensWay», η οποία συγκεντρώνει σε ένα περιβάλλον υπηρεσίες ψηφιακής κινητικότητας για κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες της πρωτεύουσας.

Το AthensWay δεν αποτελεί τη συνέχεια του myAthensPass, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη και έξυπνη εμπειρία μετακίνησης στην Αθήνα. Με ανανεωμένο σχεδιασμό και εμπειρία χρήσης, διευρυμένες δυνατότητες και νέες ψηφιακές υπηρεσίες, προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες έναν πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο να οργανώνουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Μέσα από το AthensWay, οι οδηγοί μπορούν εύκολα και γρήγορα να αγοράζουν χρόνο ελεγχόμενης στάθμευσης με λίγα μόνο κλικ. Αφού βεβαιωθούν ότι έχουν σταθμεύσει σε ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία σηματοδοτείται από χαρακτηριστική πινακίδα, ανοίγουν την εφαρμογή και:

-Επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης όπως τους ρωτά η pop up εικόνα της εφαρμογής.

-Εισάγουν την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός τους.

-Επιλέγουν τη διάρκεια στάθμευσης (30 έως 180 λεπτά) και βλέπουν το συνολικό κόστος πριν από την επιβεβαίωση.

-Φορτίζουν το ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet) μέσω κάρτας, Apple Pay ή Google Pay.

-Ενεργοποιούν εισιτήριο στάθμευσης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ξεχωριστή φόρτιση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Επιπλέον, μπορούν:

-Να λαμβάνουν ειδοποίηση πριν από τη λήξη του χρόνου στάθμευσης.

-Να επεκτείνουν το χρόνο στάθμευσης εξ αποστάσεως.

-Να καταχωρίζουν πολλαπλές πινακίδες κυκλοφορίας και να ενεργοποιούν εισιτήρια για διαφορετικά οχήματα.

-Να προαγοράζουν εισιτήριο στάθμευσης για την αμέσως επόμενη ημέρα ή ώρα λειτουργίας.

-Να ενημερώνονται για τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας του συστήματος.

-Να προβάλλουν το ιστορικό συναλλαγών και τις ψηφιακές αποδείξεις τους.

Παράλληλα, η εφαρμογή ελέγχει αυτόματα εάν βρίσκεται σε ισχύ το ωράριο λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης και ενημερώνει άμεσα τον χρήστη.

Επίσης οι χρήστες μπορούν να βλέπουν μέσα από την εφαρμογή, σε πραγματικό χρόνο, τη διαθεσιμότητα του δημοτικού υπόγειου κλειστού χώρου στάθμευσης της Πλατείας Κοτζιά, τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων καθώς και το ποσοστό πληρότητας.

Η δυνατότητα αυτή προσφέρει καλύτερη ενημέρωση πριν από την άφιξη και συμβάλλει στη μείωση του χρόνου αναζήτησης θέσης στάθμευσης.

Επίσης σε πραγματικό χρόνο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τη συνολική λίστα των γραμμών και των δρομολογίων, να ενημερώνονται για τους εκτιμώμενους χρόνους άφιξης, να παρακολουθούν ζωντανά τη θέση των λεωφορείων πάνω στον χάρτη, να αποθηκεύουν τα αγαπημένα τους δρομολόγια και να παρακολουθούν τις διαθέσιμες διαδρομές και στάσεις.

Το AthensWay περιλαμβάνει επίσης: εύκολη υποβολή αναφορών για ζητήματα οδικής ασφάλειας, με απλή επιλογή της σχετικής κατηγορίας, προβολή σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και δυνατότητα πλοήγησης προς αυτά, προβολή σημείων πώλησης εισιτηρίων στάθμευσης, προβολή των Δημοτικών υπόγειων χώρων στάθμευσης, γενικές συχνές ερωτήσεις (Q&A) και ειδική ενότητα «Πώς παρκάρω», χρήσιμα τηλέφωνα, ανακοινώσεις, νέα, σύντομες δημοσκοπήσεις και ενημερωτικά μηνύματα από τον Δήμο Αθηναίων.

Οι οδηγοί μπορούν να αγοράζουν χρόνο στάθμευσης και από συνεργαζόμενα φυσικά σημεία πώλησης (π.χ. περίπτερα), τα οποία φέρουν ειδική σήμανση. Με μετρητά ή κάρτα, μπορούν να ενεργοποιούν άμεσα εισιτήριο στάθμευσης ή να προαγοράζουν εισιτήριο για την αμέσως επόμενη ημέρα ή ώρα λειτουργίας του συστήματος, καθώς και να επεκτείνουν τη διάρκειά του, με την καταχώρηση της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος.

Σημειώνεται οτι για τους υφιστάμενους χρήστες του myAthensPass, η μετάβαση στο AthensWay θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και με ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, το προφίλ τους, θα μεταφερθεί αυτόματα, το διαθέσιμο υπόλοιπο του ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) θα παραμείνει ενεργό, ενώ θα διατηρηθεί το ιστορικό των εισιτηρίων στάθμευσης.

Ο χρήστης, χρησιμοποιεί το ίδιο email που είχε στο myAthensPass για να συνδεθεί στο AthensWay. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει πρόσβαση στο προφίλ του, στο διαθέσιμο υπόλοιπο του e-wallet και στο ιστορικό των εισιτηρίων του. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσει νέο λογαριασμό.

Κατά την πρώτη νέα φόρτιση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού, θα χρειαστεί να καταχωριστούν εκ νέου τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας για λόγους ασφαλείας.

Επιπλέον, κατά την πρώτη είσοδο στη νέα εφαρμογή, οι χρήστες θα ενημερωθούν συνοπτικά για τις νέες δυνατότητές της και θα κληθούν να αποδεχθούν τους επικαιροποιημένους όρους χρήσης.

Η μετάβαση στη νέα εφαρμογή AthensWay θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία δεν λειτουργεί η ελεγχόμενη στάθμευση, ώστε από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, η νέα εφαρμογή να είναι διαθέσιμη στους χρήστες.

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν μέσω του App Store και του Google Play.

Εδώ, αναλυτικά οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής:

https://shared.cityofathens.gr/index.php/s/39pwE4NRBxetxAY