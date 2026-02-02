Αθήνα: 694 οδηγοί έχασαν το δίπλωμά τους μέσα σε 3 μέρες (+video)

Στο στόχαστρο της Τροχαίας έχουν εισέλθει οι οδηγοί που υποπίπτουν σε επικίνδυνες τροχονομικές παραβάσεις.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο των δράσεων, κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιανουαρίου ως πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του νομού Αττικής. Στη δράση συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, βεβαιώθηκαν συνολικά 3.671 παραβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

22 για παραβίαση σηματοδοτών,

332 για υπερβολική ταχύτητα,

7 για οδήγηση στη Λ.Ε.Α.,

214 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

248 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

104 για χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 187 άδειες κυκλοφορίας, 694 διπλώματα οδήγησης, 212 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 484 οχήματα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 20.909 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 139 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 4 οδηγοί με ένδειξη άνω των 0.60 mg/l. Συνολικά συνελήφθηκαν 13 οδηγοί.

Σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.