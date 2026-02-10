Αθήνα-Αλβανία σε 4 ώρες και 30 λεπτά: Ξεκίνησε η κατασκευή του νέου δρόμου (+video)

Ο δρόμος θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια και θα αποφέρει εξοικονόμηση χρόνου, φέρνοντας πιο κοντά την ελληνική πρωτεύουσα με τα αλβανικά σύνορα.

Πατήθηκε, όπως φαίνεται, το κουμπί εκκίνησης των πρώτων εργασιών στον νέο οδικό άξονα Ιωάννινα-Κακαβιά, ένα έργο διασυνοριακής σημασίας που ενισχύει την οδική ασφάλεια, διευκολύνει την πρόσβαση στην Αλβανία και φέρνει πιο κοντά την Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες των Νοτιοδυτικών Βαλκανίων.

Όπως φαίνεται σε βίντεο στο Youtube, ξεκίνησαν οι πρώτες προπαρασκευαστικές εργασίες, που περιλαμβάνουν εκχέρσωση και αποψίλωση βλάστησης, καθώς και χωματουργικές εργασίες αρχικής φάσης. Στο εργοτάξιο πραγματοποιείται διαμόρφωση και εξομάλυνση του εδάφους με τη χρήση μπουλντόζας και εκσκαφέων, σηματοδοτώντας την ουσιαστική αρχή της κατασκευής.

Η σύμβαση για το έργο, κόστους 310 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2024 και όπως ανέφερε πρόσφατα ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οδικός άξονας θα ολοκληρωθεί σε περίπου 4,5 έτη.

Ο οδικός άξονας «Ιωάννινα – Κακαβιά» έχει μήκος 70 χλμ. και αποτελεί συνέχεια της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Κακαβιάς, διασχίζοντας τον νομό Ιωαννίνων. Λογίζεται ως ο δυτικότερος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού και εντάσσεται στο κεντρικό (core) Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών της χώρας. Το έργο περιλαμβάνει δύο τμήματα:

1) Τμήμα Γιάννενα – Καλπάκι: Έχει συνολικό μήκος 46,4 χλμ. με νέα χάραξη χάραξης και έξι ανισόπεδους κόμβους (Κοσμηράς, Ασβεστοχωρίου, Γραμμενοχωρίων, Πασαένας, Ζίτσας και Καρυών)

2) Τμήμα Καλπάκι – Κακαβιά. Περιλαμβάνει 23,1 χλμ. και καταλήγει στον μεθοριακό σταθμό Κακαβιάς. Αφορά σε αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού.

Ο οδικός άξονας έχει σχεδιασθεί με ταχύτητα μελέτης 100 χλμ./ώρα και με διατομή που περιλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. και 3,75 μ. η κάθε μία και 1 ΛΕΑ πλάτους 2,30 μ. ανά κατεύθυνση.

H κεντρική νησίδα έχει συνολικό πλάτος 3,15 μ., συμπεριλαμβανομένων των λωρίδων καθοδήγησης και του αμφίπλευρου στηθαίου ασφαλείας (συνολικό πλάτος του αυτοκινητοδρόμου 22.25 μ).

Ο αυτοκινητόδρομος αποτελέσει σύνδεσμο της Ελλάδας με την Αλβανία, με την οποία καταγράφεται μεγάλος όγκος μετακινήσεων, ενώ εκτρέπει υπερ-τοπικούς φόρτους από την Περιφερειακή Οδό των Ιωαννίνων. Μόλις ολοκληρωθεί εκτιμάται ότι από την Αθήνα μέχρι τα σύνορα, το ταξίδι θα διαρκεί περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά.

Παράλληλα, συνδέει την Ιόνια με την Εγνατία Οδό, ενώ εξυπηρετεί το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και τη Βιομηχανική Περιοχή, επιτρέποντας τη διοχέτευση της βαριάς κυκλοφορίας στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων.

Μεταξύ άλλων, ο οδικός άξονας θα εξασφαλίσει στην περιοχή της Κόνιτσας πρόσβαση στην Ιόνια Οδό και κατ’ επέκταση στις περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς, ενώ θα συνδέσει το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας με τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και της Πάτρας.