«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί;

Ποιους δρόμους θα πρέπει να αποφύγουν οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20/9 και ώρα 20.00 έως την Κυριακή 21/9 και ώρα 23.00, λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων με την επωνυμία «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο», όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Η διακοπή θα αφορά τους παρακάτω οδικούς άξονες, περιοχής Δήμου Αθηναίων:

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρ. Σερβίας, καθ΄όλο το μήκος της.

Περικλέους, καθ΄όλο το μήκος της.

Αθηναΐδος, καθ΄όλο το μήκος της.

Αγ. Ειρήνης, καθ΄όλο το μήκος της.

Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.