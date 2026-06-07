Αθήνα-Εγνατία Οδός σε λιγότερες από 4 ώρες: Σχεδόν έτοιμος ο νέος μεγάλος δρόμος

Η πρόοδος υλοποίησης του βόρειου τμήματος έχει υπερβεί το 95% και πλέον εκκρεμεί κυρίως η ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για να αποδοθεί σε κυκλοφορία το σύνολο του Ε65, του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας που φέρνει πιο κοντά -μεταξύ άλλων- την Αθήνα στην Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Κεντρικής Οδού, η πρόοδος εργασιών στο βόρειο τμήμα έχει υπερβεί το 95%, με τη βασική εκκρεμότητα να είναι η ασφαλτόστρωση. Ειδικότερα, η πρόδοος διαμορφώνεται ως εξής:

Σήραγγες: 99,92%

Γέφυρες & τεχνικά: 99,54%

Ασφαλιστικές εργασίες: 85,74%

Χωμαρουργικές εργασίες: 99,84%

Υπενθυμίζεται ότι ήδη σε λειτουργία βρίσκεται το μεσαίο τμήμα (Ξυνιάδα – Τρίκαλα) από το 2017, το νότιο τμήμα (Λαμία – Ξυνιάδα) από τον Απρίλιο του 2024, καθώς και το υποτμήμα Τρίκαλα – Καλαμπάκα του βόρειου κομματιού. Απομένουν, λοιπόν, 46 χλμ. από την Καλαμπάκα μέχρι το Κηπουρειό Γρεβενών. Το Βόρειο Τμήμα του Ε65 αποτελεί το δυσκολότερο κομμάτι έργου λόγω του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής.

Ο Ε65, με συνολικό μήκος 182 χλμ. αφορά εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη, ενώνοντας την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Επιπλέον, διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Ο Ε65 είναι κρίσιμης σημασίας για την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς θα συνδέσει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, με ασφάλεια και άνεση.

Ακόμη, χάρη στη σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό διευκολύνει την πρόσβαση στο εξωτερικό και ταυτόχρονα επιτυγχάνει τη σύνδεση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου, ενώ συρρικνώνει κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ήδη παρακάμπτονται οι γνωστές για την επικινδυνότητά τους στροφές στο Δομοκό, ενώ η διάρκεια του ταξιδιού προς Τρίκαλα και Καρδίτσα, έχει μειωθεί περισσότερο από 30 λεπτά. Ενδεικτικά, με την ολοκλήρωση των τελευταίων 46 χλμ., το ταξίδι από την Αθήνα στα Γρεβενά θα διαρκεί περίπου 4 ώρες.

Η διάρκεια των αποστάσεων μετά την ολοκλήρωση του Ε65