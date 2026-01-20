Αθήνα: Είδαμε από κοντά το υπερ-αυτοκίνητο των 1.220 ίππων – Πού βρίσκεται

Με τρία ηλεκτρικά μοτέρ και επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 1,9 δλ., το GAC Hyptec SSR ανακατεύει την τράπουλα στον κόσμο των hypercars.

Ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο εγκαινίασε πριν λίγες εβδομάδες η Inchape Hellas, επί τέσσερις δεκαετίες κορυφαίος διανομέας των Toyota και Lexus στην ελληνική αγορά, εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό της τη μάρκα GAC Aion.

Η GAC Aion, αποτελεί τον βραχίονα ηλεκτροκίνησης του ομίλου GAC (Guangzhou Automobile Group) και πλέον έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα, μέσω καταστήματος στο Μαρούσι, στη διεύθυνση Νεαπόλεως 1.

Εκεί σε περίοπτη θέση βρίσκεται το AION V, ένα ηλεκτρικό SUV μήκους 4.605 χλστ. που εισάγει την GAC Aion στα ελληνικά αυτοκινητικά δρώμενα. Μέρος της λάμψης, ωστόσο, του SUV «κλέβει», ένα hypercar, το οποίο μολονότι δεν διατίθεται εμπορικά, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα των δυνατοτήτων του ομίλου GAC.

Πρόκειται για το υπερ-αυτοκίνητο GAC Hyptec SSR, το οποίο φέρει την υπογραφή της Hyptec, δηλαδή μίας ακόμη μάρκας του ομίλου GAC, η οποία ειδικεύεται σε hi-tech και πανίσχυρες τετράτροχες κατασκευές.

Σε αισθητικό επίπεδο το Hyptec SSR «φωνάζει» ότι πρόκειται για ένα μοντέλο με εκρηκτικό χαρακτήρα, που κλείνει το μάτι σε όσους βάζουν σε πρώτο πλάνο τις επιδόσεις. Ενδεικτική άλλωστε, των ικανοτήτων του hypercar είναι η προσθήκη του ονόματός του στα Ρεκόρ Γκίνες ως το ταχύτερο ηλεκτρικό drift στον κόσμο, σημειώνοντας ταχύτητα 213,5 χλμ./ώρα.

Φέρει μήκος 4.566 χλστ., πλάτος 1.988 χλστ. Και ύψος 1.230 χλστ., με μεταξόνιο 2.650 χλστ., αλλά δεν είναι οι διαστάσεις του αυτές που θα λογαριάσει ο υποψήφιος αγοραστής του. Ούτε οι εντυπωσιακές scissor doors (πόρτες ψαλίδια).

Αντιθέτως, είναι το σύστημα κίνησης: Τρία ηλεκτρικά μοτέρ -ένα εμπρός και δύο πίσω- συνεργάζονται για την απόδοση 1.220 ίππων, επιτρέποντας στο GAC Hyptec SSR να ολοκληρώσει το σπριντ 0-100 χλμ/ώρα σε 1,9 δλ., με μέγιστη τελική ταχύτητα 251 χλμ./ώρα. Και τους τρεις ηλεκτροκινητήρες τροφοδοτεί μια μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 74,69 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία 506 χλμ. (στον «αισιόδοξο» κινεζικό κύκλο CLTC), με κατανάλωση ενέργειας 16,7 kWh/χλμ., σύμφωνα με την εταιρεία.

Το Hyptec SSR φέρει πλαίσιο από αλουμίνιο και 100% ανθρακονημάτινο αμάξωμα για χαμηλότερο βάρος και υψηλή ακαμψία, ενώ ενσωματώνει ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός/πίσω, όπως και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.

Στο εσωτερικό δεσπόζει μια μεγάλη κεντρική οθόνη 14,6”, πλαισιωμένη από έναν διακριτικό ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8”, πάνω από τιμόνι, ενώ υπάρχει και μια πληθώρα high-end χειριστηρίων, με υλικά υψηλής ποιότητας και απτική αίσθηση ακριβείας. Τα καθίσματα αγκαλιάζουν το σώμα των δύο επιβατών, ενώ καθίσταται εμφανές ότι ο σχεδιασμός φέρει οδηγοκεντρική προσέγγιση, ώστε ο οδηγός να απολαμβάνει τη συνύπαρξη με το μοντέλο, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος GAC, με έδρα την Γκουανγκτζόου στη νότια Κίνα απασχολεί πάνω από 110.000 εργαζομένους, ενώ στόχος τπυ έως το το 2030 είναι να επιτύχει συνολική παραγωγή και πωλήσεις που θα υπερβαίνουν τα 4,75 εκατομμύρια οχήματα και έσοδα ύψους 1 τρισ. γουάν (που αντιστοιχούν σε περίπου 122,3 δισ. ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες).