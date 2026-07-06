Αθήνα: Έτσι βρίσκεις με ένα «κλικ» πού υπάρχει ελεύθερη θέση πάρκινγκ

Με το Parkout οι οδηγοί ενημερώνονται γρήγορα και εύκολα για τις θέσεις στάθμευσης που άδειασαν.

Σε εξίσωση για δυνατούς λύτες έχει εξελιχθεί η στάθμευση στους δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να αναγκάζονται καθημερινά να κάνουν… ατελείωτους κύκλους μέχρι να εντοπίσουν λίγα ελεύθερα μέτρα.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ως στόχο να διευκολύνει την καθημερινότητα των οδηγών, θέτοντας σε λειτουργία ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο. Πρόκειται για το Parkout, μια εφαρμογή που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται.

Η εφαρμογή αφορά περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και βασίζεται στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών. Αναπτύχθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε., χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση πρόσθετων υποδομών ή αισθητήρων.

Πώς λειτουργεί το Parkout

Η λειτουργία της εφαρμογής (mobile app) είναι ιδιαίτερα απλή:

– Ο χρήστης «κατεβάζει« εφαρμογή (Parkout) η διατίθεται δωρεάν για συσκευές Android και iOS.

– Δηλώνει ότι αποχωρεί: Όταν πρόκειται να εξέλθει από μία θέση στάθμευσης, ο χρήστης ενημερώνει μέσω της εφαρμογής ότι αυτή πρόκειται να ελευθερωθεί.

– Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο: Σε περίπτωση που ο χρήστης αναζητάει θέση στάθμευσης, μπορεί να ενημερωθεί για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά του.

– Πιο γρήγορη στάθμευση: Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης, περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία και διευκολύνονται οι καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη. Επιπλέον, η εφαρμογή υποστηρίζει πλοήγηση έτσι ώστε ο χρήστης να βρει εύκολα την ελεύθερη θέση, ενώ παρέχει και ενημέρωση για τον βαθμό εξοικονόμησης CO2 από τη μείωση του χρόνου αναζήτησης.

Σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται το Parkout

Το Parkout αφορά τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Αναλυτικά: Προμπονά, Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Νιρβάνα, Σεπόλια, Κοκκινιά, Ακαδημία Πλάτωνος, Κολωνός, Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρουφ, ΟΣΕ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Πεδίο Άρεως – Ευελπίδων, Γκύζη, Πολύγωνο, Γηροκομείο, Ελληνορώσων, Αμπελόκηποι, Γουδή, Παγκράτι, Ζάππειο, Στάδιο, Προφήτης Ηλίας, Α΄ Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτι, Άνω Πετράλωνα, Κάτω Πετράλωνα.

Δεν υποστηρίζεται στις περιοχές: Εμπορικό Τρίγωνο – Μοναστηράκι – Πλάκα, Ακρόπολη, Μακρυγιάννη – Κουκάκι – Βεΐκου – Φιλοπάππου, Μουσείο – Εξάρχεια – Νεάπολη, Κολωνάκι, Ιλίσια, Λυκαβηττός και Κουντουριώτικα.

Ο οδηγοί μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή:

Εδώ για iOS

Εδώ για Android

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