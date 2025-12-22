Αθήνα: Η Τροχαία «σήκωσε» Lamborghini – Ποια παράβαση έκανε ο οδηγός

Στις δαγκάνες της Τροχαίας πιάστηκε οδηγός πανίσχυρου SUV, στο πλαίσιο εξόρμησης για την αντιμετώπιση μιας ιδιαίτερα σοβαρής παράβασης.

Δίχως το πανάκριβο SUV του έμεινε τις προηγούμενες ημέρες οδηγός σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας, στο πλαίσιο ελέγχων της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία της ΕΛΑΣ, πρόκειται για μια κίτρινη Lamborghini Urus, ένα SUV μήκους 5.113 χλστ. που αντλεί κίνηση από κινητήρα V8 4.000 κ.εκ. Το σύστημα κίνησης παράγει 650 ίππους και 850 Nm, επιτρέποντας την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 3,6 δλ.

Η κίνηση φτάνει και στους τέσσερις τροχούς μέσω 8τάχυτου αυτόματου κιβωτίου, ενώ το πίσω διαφορικό εφοδιάζεται με σύστημα torque vectoring για καλύτερη κατανομή της ροπής στους πίσω τροχούς.

Η απομάκρυνση της κίτρινης Urus με γερανό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εξόρμησης της Ο.Ε.Π.Τ.Α. το διάστημα 18-22 Δεκεμβρίου για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στο πλαίσιο της ειδικής επιχείρησης, βεβαιώθηκαν 262 παραβάσεις, ενώ συνελήφθησαν 7 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Ο οδηγός του πανάκριβου supercar, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των συνεργείων ελέγχων, εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της ΕΛΑΣ.