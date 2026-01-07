Αθήνα – Μέτσοβο σε 4 ώρες: Νέα πλάνα από τον αυτοκινητόδρομο που αλλάζει τις μετακινήσεις (video)

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Προχωρούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας «Ε65», μήκους 182 χλμ. που σηματοδοτεί ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις και προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη, τον τουρισμό και την εμπορευματική διακίνηση.

Από τον Απρίλιο του 2024 σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. έως και Α/Κ Καλαμπάκας, και πλέον απομένει η παράδοση των τελευταίων 46 χλμ. μέχρι την Εγνατία Οδό.

Νέα πλάνα από drone παρουσιάζουν την υφιστάμενη εικόνα στο υπό κατασκευή τμήμα από την Καλαμπάκα μέχρι την Οξύνεια, όπου απομένουν οι τελευταίες πινελιές, συμπεριλαμβανομένων των διαγραμμίσεων και της τοποθέτησης της απαραίτητης οδικής σήμανσης.

Ο Ε65 αφορά εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη, συνδέοντας την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, ενώ διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Δεδομένου ότι συνδέεται με την Εγνατία διευκολύνει την πρόσβαση στο εξωτερικό και ταυτόχρονα επιτυγχάνει τη σύνδεση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου, ενώ μειώνει κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η διάρκεια των αποστάσεων μετά την ολοκλήρωση του Ε65

Λαμία – Εγνατία Οδός :01:45 (από 03:15 σήμερα)

Αθήνα – Γρεβενά: 04:00

Αθήνα – Μέτσοβο: 04:00

Αθήνα – Καστοριά: 04:35

Αθήνα – Κοζάνη: 04:30

Αθήνα – Καρπενήσι: 03:00

Αθήνα – Τρίκαλα: <03:00

Αθήνα – Καρδίτσα: 02:35’

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ε65

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Οδός, για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας.

Ειδικότερα, από αύριο Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 07:30 έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 στις 17:30 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 1,2ο χλμ. έως και το 0,55ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Εφόσον ολοκληρωθούν ταχύτερα οι εργασίες, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Κεντρική Οδός αναφέρει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ για την πλήρη ενημέρωση των οδηγών θα τοποθετηθούν σχετικές προσωρινές σημάνσεις.