Αθήνα – Ναύπακτος: 2 διαδρομές, διαφορετικά κόστη – Ποια συμφέρει

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όσους επιλέξουν τη Ναύπακτο είναι το γεγονός ότι η πρόσβαση από την Αθήνα είναι εφικτή μέσω δύο διαφορετικών οδικών διαδρομών με διαφορετική θέα και εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά τα κόστη διοδίων και βενζίνης.

Καθώς, ο χειμώνας κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του, η ανάγκη για μικρές αποδράσεις από την καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη.

Η Ελλάδα προσφέρεται για χειμερινές εξορμήσεις σε προορισμούς που συνδυάζουν τα όμορφα τοπία με το καλό φαγητό, προσφέροντας στους ταξιδιώτες την απαραίτητη χαλάρωση.

Μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν μια εξόρμηση σχετικά κοντά στην Αθήνα αποτελεί και η Ναύπακτος.

Μια παραθαλάσσια πόλη που είναι συνυφασμένη με όλες τις εποχές του χρόνου, καθώς εκτός από το γραφικό ενετικό λιμάνι της, το επιβλητικό κάστρο και τα πλακόστρωτα σοκάκια της, προσφέρει και τη δυνατότητα για κοντινές εξορμήσεις, όπως για παράδειγμα η γραφική Άνω Χώρα.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όσους επιλέξουν τη Ναύπακτο είναι το γεγονός ότι η πρόσβαση από την Αθήνα είναι εφικτή μέσω δύο διαφορετικών οδικών διαδρομών με διαφορετική θέα και εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά τα κόστη διοδίων και βενζίνης.

Ας δούμε ποιες είναι οι δύο κύριες διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να φτάσει στη Ναύπακτο και τι θα πληρώσει σε διόδια και καύσιμα.

Μέσω Αθηνών-Πατρών

Επιλέγοντας ένας οδηγός την πιο κλασική διαδρομή μέσω της Εθνικής Αθηνών – Πατρών θα χρειαστεί να πληρώσει 29,70 ευρώ σε διόδια μετακινούμενος με αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, θα χρειαστεί να πληρώσει σε 6 σταθμούς διοδίων (το κόστος ανεβαίνει κατά 2,55 ευρώ αν ένας οδηγός χρησιμοποιήσει και την Αττική Οδό).

Συγκεκριμένα:

Σταθμός Ελευσίνας: 2,5 €

Σταθμός Ισθμού: 2,1 €

Σταθμός Κιάτου: 2,7 €

Σταθμός Ελαιώνα: 3,8 €

Σταθμός Ρίου: 2,7 €

Σταθμός γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου: 15,9 €

Η συνολική απόσταση από την Αθήνα κυμαίνεται περίπου στα 217 χιλιόμετρα και χρειάζονται περίπου 2,5 ώρες οδήγησης.

Το κόστος των καυσίμων αλλάζει ανάλογα με το τι αυτοκίνητο διαθέτει κάποιος.

Τα κόστη ανά καύσιμο:

Βενζίνη: 32,55 ευρώ

Ντίζελ: 23,33 ευρώ

Υγραέριο: 22,19 ευρώ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: 6,53 ευρώ

Με μέση κατανάλωση 7.5 λίτρα/100 χλμ. και τιμή καυσίμου βενζίνης 2 €/λίτρο, η διαδρομή των 217 χλμ. κοστίζει περίπου 32,55€ . Το συνολικό κόστος του ταξιδιού μαζί με τα διόδια, ανέρχεται στα 62,25€.

Με καύσιμο ντίζελ, τιμή 2,062 €/λίτρο και κατανάλωση 5,2 λίτρα/100 χλμ. το ταξίδι κοστίζει 53,03 €.

Για διαδρομή των 217 χλμ. με τιμή υγραερίoυ 1,245 €/λ και κατανάλωση 8,25 λ/100 χλμ. το συνολικό κόστος ταξιδιού είναι 51,89 €.

Με ηλεκτρικό αυτοκίνητο (0,15 €/kWh, κατανάλωση 20 kWh/100km), το ταξίδι κοστίζει 36,23 €.

Συνολικό κόστος:

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: 36,23 ευρώ

Υγραέριο: 51,89 ευρώ

Ντίζελ: 53,03 ευρώ

Βενζίνη: 62,25 ευρώ

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η πιο φθηνή επιλογή είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και η πιο ακριβή η βενζίνη.

Σημειώνεται, ότι το κόστος αφορά απλή διαδρομή και όχι μετ΄επιστροφής.

Η εναλλακτική διαδρομή

Στη Ναύπακτο μπορεί κανείς να φτάσει από την Αθήνα και μέσω μιας εναλλακτικής διαδρομής, ελαφρώς μεγαλύτερης, αλλά και πιο όμορφης σύμφωνα με πολλούς οδηγούς.

Η εναλλακτική διαδρομή περνάει από Θήβα, Ιτέα και Γαλαξίδι, έχει συνολικό μήκος 276 χιλιόμετρα και διαρκεί περίπου 3 ώρες και 50 λεπτά κατά μέσο όρο.

Ένας οδηγός μέσω αυτής της διαδρομής θα συναντήσει μόλις 2 διόδια και θα πληρώσει 5,70 ευρώ συνολικά για αυτά με επιβατικό αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα:

Διόδια Αφιδνών: 3,90 ευρώ

Διόδια Πλευρικού Σταθμού Θήβας: 1,80 ευρώ

Αν και το κόστος των διοδίων είναι κατά πολύ μικρότερo μέσω αυτής της διαδρομής, το κόστος καυσίμων είναι αυξημένο λόγω μεγαλύτερης απόστασης.

Τα κόστη ανά καύσιμο:

Βενζίνη: 41,40 ευρώ

Ντίζελ: 29,59 ευρώ

Υγραέριο: 28,42 ευρώ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: 8,28 ευρώ

Με μέση κατανάλωση 7.5 λίτρα/100 χλμ. και τιμή καυσίμου βενζίνης 2 €/λίτρο, η διαδρομή των 276 χλμ. κοστίζει περίπου 41,40 € σε καύσιμα. Το συνολικό κόστος του ταξιδιού με τα διόδια, ανέρχεται στα 47,10 €.

Με καύσιμο ντίζελ, τιμή 2,062 €/λίτρο και κατανάλωση 5,2 λίτρα/100 χλμ. το ταξίδι κοστίζει 35,29 €.

Για τη διαδρομή των 276 χλμ. με τιμή υγραερίoυ 1,245 €/λ και κατανάλωση 8,25 λ/100 χλμ. το συνολικό κόστος ταξιδιού είναι 34,12 €.

Με ηλεκτρικό αυτοκίνητο (0,15 €/kWh, κατανάλωση 20 kWh/100km), το ταξίδι κοστίζει 13,98 €.

Συνολικό κόστος:

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: 13,98 ευρώ

Υγραέριο: 34,12 ευρώ

Ντίζελ: 35,29 ευρώ

Βενζίνη: 47,10 ευρώ

Συμπερασματικά, αν συγκρίνει κανείς το συνολικό κόστος, η εναλλακτική διαδρομή αν και μεγαλύτερη κοστίζει σαφώς λιγότερα.

Σημαντικό ρόλο στη μεγάλη διαφορά βέβαια, παίζει και το κόστος της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου που ανέρχεται στα 15,90 ευρώ.