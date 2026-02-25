Αθήνα: Οδηγός ταξί χρέωσε 56 φορές διπλή ταρίφα, μέρα μεσημέρι

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τις τελευταίες πέντε ημέρες ο 59χρονος είχε ενεργοποιήσει τουλάχιστον 56 φορές τη διπλή ταρίφα.

Στη σύλληψη ενός 59χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς διαπιστώθηκε ότι χρέωνε παρανόμως διπλή ταρίφα σε μεσημβρινές διαδρομές.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο ταξίμετρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ότι τις τελευταίες πέντε ημέρες ο επαγγελματίας οδηγός είχε ενεργοποιήσει τουλάχιστον 56 φορές τη διπλή ταρίφα.

Με αυτό τον τρόπο εισέπραττε υπερβολικό κόμιστρο, ενώ οι μετακινήσεις πραγματοποιούνταν κυρίως στο κέντρο της πρωτεύουσας και κατά τις ώρες που ισχύει η μονή χρέωση.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση.