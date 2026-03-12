Αθήνα: Πάρκαρε σε ράμπα ΑμεΑ και «έχασε» το αυτοκίνητό του (εικόνες)

Το αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε ράμπα ΑμεΑ έξω από σχολείο απομακρύνθηκε με γερανό.

Σε εξίσωση για δυνατούς λύτες έχει εξελιχθεί το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης στην Αθήνα, υπονομεύοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Οδηγοί αφήνουν τα αυτοκίνητά τους σε πεζοδρόμια, πλατείες, στάσεις αστικών λεωφορείων κ.ο.κ., προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στους συμπολίτες τους.

Ακόμα πιο προβληματικό, βέβαια, είναι το φαινόμενο της στάθμευσης σε ράμπες ΑμεΑ, δεδομένου ότι καθιστά αδύνατες τις μετακινήσεις των συνανθρώπων μας, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα ζωής τους.

Οι θιασώτες της συγκεκριμένης πρακτικής είναι αρκετοί, με την Τροχαία, ωστόσο, να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για τον περιορισμό της, ειδικά μετά την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη παράβαση ως αντικοινωνική.

Πρόσφατα στα δίχτυα της Τροχαίας έπεσε ένα ζευγάρι που είχε σταθμεύσει το όχημά του μπροστά από σχολείο στην Καλλιθέα, κλείνοντας ράμπα ΑμεΑ. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν σε γνωστή ομάδα του Facebook, στο σημείο έσπευσε γερανός ο οποίος απομάκρυνε το ΙΧ.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ επισύρει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες και της άδειας κυκλοφορίας για 70 ημέρες.

Εφόσον υπάρξει διάπραξη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών της συγκεκριμένης παράβασης το πρόστιμο αυξάνεται σε 1.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Σε τυχόν δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για διάστημα ενός έτους.

Πριν λίγες εβδομάδες, στην ίδια ομάδα του Facebook είχε δημοσιευθεί μία ακόμη φωτογραφία από παράνομη στάθμευση στη συγκεκριμένη ράμπα, με αρνητικό πρωταγωνιστή ένα ΙΧ το οποίο εμπόδιζε ένα παιδάκι να εισέλθει στο σχολείο του.

Η φωτογραφία είχε προκαλέσει την οργή εκατοντάδων χρηστών οι οποίοι ζητούσαν την τήρηση του νόμου και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών στους παραβάτες.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχα προβλήματα μπορούν να προκληθούν και από τη στάθμευση σε πεζοδρόμιο, καθώς τα άτομα με αναπηρία αναγκάζονται να βγουν στο δρόμο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλειά τους.