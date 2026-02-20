Αθήνα-Πάτρα για το καρναβάλι: Πόσα ευρώ θα πληρώσω για καύσιμα και διόδια;

Το επερχόμενο τριήμερο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους κατοίκους της Αθήνας να επισκεφτούν την Πάτρα και να απολαύσουν το μεγαλύτερο ελληνικό καρναβάλι. Πόσα χρήματα όμως θα χρειαστεί να βγάλουν από το πορτοφόλι τους για να φτάσουν στην Πάτρα και για την επιστροφή;

Η Πάτρα αυτές τις ημέρες κινείται σε ρυθμούς… καρναβαλιού. Το Πατρινό Καρναβάλι, το μεγαλύτερο της Ελλάδας και ένα από τα πιο εντυπωσιακά της Ευρώπης, προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από την Αθήνα και ολόκληρη τη χώρα. Παρέες, οικογένειες και εκδρομείς ετοιμάζουν βαλίτσες και στολές για ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, φαγητό και λίγο ξενύχτι.

Πόσο κοστίζει όμως σήμερα το οδικό ταξίδι Αθήνα-Πάτρα; Ποιο είναι το ποσό που χρειάζεται να βγάλει ένας οδηγός από το πορτοφόλι του για να καλύψει τα καύσιμα και πόσα είναι τα χρήματα που θα πληρώσει σε διόδια;

Το κόστος για τα καύσιμα

Ο ιδιοκτήτης ενός οικογενειακού αυτοκινήτου βενζίνης με μέση κατανάλωση 7 λτ./100 χιλιόμετρα, για να πραγματοποιήσει τη διαδρομή Αθήνα–Πάτρα και πίσω, καλύπτοντας συνολική απόσταση 420 χιλιομέτρων, θα χρειαστεί να δαπανήσει 51 ευρώ, με δεδομένο ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι 1,75 ευρώ το λίτρο.

Στην περίπτωση ενός πετρελαιοκίνητου οικογενειακού οχήματος, το συνολικό ποσό είναι χαμηλότερο. Αυτό οφείλεται τόσο στη χαμηλότερη τιμή του ντίζελ κίνησης (1,50 ευρώ ανά λίτρο), όσο και στη μικρότερη μέση κατανάλωση που παρουσιάζουν οι πετρελαιοκινητήρες στον αυτοκινητόδρομο, η οποία διαμορφώνεται στα 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Έτσι, το κόστος καυσίμου για το ταξίδι Αθήνα–Πάτρα–Αθήνα υπολογίζεται στα 34 ευρώ.

Ακόμη μικρότερη είναι η δαπάνη για τον ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι, σε όλο το ταξίδι, η μπαταρία φορτίζεται με οικιακό ρεύμα (τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,24 ευρώ ανά kWh, συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον χρεώσεων). Με μέση κατανάλωση 18 kWh/100 χιλιόμετρα, το συνολικό κόστος για τη διαδρομή των 420 χιλιομέτρων ανέρχεται στα 18 ευρώ.

Ωστόσο, το ποσό αυξάνεται αισθητά εάν η φόρτιση γίνει σε ταχυφορτιστή, όπου η μέση τιμή φτάνει τα 0,62 ευρώ ανά kWh. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος για το πήγαινε–έλα μεταξύ Αθήνας και Πάτρας διαμορφώνεται στα 47 ευρώ.

Ο περιορισμός των ηλεκτρικών στο ταξίδι

Αξίζει να επισημανθεί ότι ελάχιστα ηλεκτρικά οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα στην Ελλάδα μπορούν να καλύψουν 420 χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομο με μόνο μία φόρτιση. Συνεπώς, ο οδηγός που έχει ξεκινήσει με γεμάτη μπαταρία με οικιακό ρεύμα, πιθανότατα θα χρειαστεί για την επιστροφή του να συνδέσει το αυτοκίνητό του σε ταχυφορτιστή είτε κατά την άφιξή του στην Πάτρα είτε σε κάποιον φορτιστή στα ΣΕΑ της Ολυμπίας Οδού, όπως στο Ψαθόπυργο και το Βέλο, αυξάνοντας έτσι το συνολικό κόστος μετακίνησης.

Για παράδειγμα, ένα ηλεκτρικό οικογενειακό του C-segment με μπαταρία χωρητικότητας 58 kWh για να «γεμίσει» με οικιακό ρεύμα θα χρειαστεί περίπου 14 ευρώ. Εφόσον, καταναλώνει 18 kWh/100 χιλιόμετρα, ταξιδεύοντας με 120 χλμ./ώρα, θα φτάσει στην Πάτρα, έχοντας «ξοδέψει» τις 37 kWh από τις 58 kWh της μπαταρίας του. Επειδή, οι 21 kWh που απομένουν στη μπαταρία δεν αρκούν για την επιστροφή στην Αθήνα, ο χρήστης θα χρειαστεί να συνδέσει το αυτοκίνητό του με κάποιον φορτιστή για να αποκτήσει επιπλέον 16 kWh.

Σε αυτή την περίπτωση, οι 16 kWh που χρειάζεται για να επιστρέψει στην πρωτεύουσα κοστίζουν σε ταχυφορτιστή 10 ευρώ (0,62 ευρώ/kWh), αυξάνοντας το συνολικό κόστος για το Αθήνα-Πάτρα-Αθήνα στα 24 ευρώ.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά, καθώς -μεταξύ άλλων- η κατανάλωση βενζίνης, ντίζελ και ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων, όπως η ταχύτητα, οι καιρικές συνθήκες και ο αριθμός των επιβατών εντός της καμπίνας.

Το κόστος των διοδίων

Ανεξάρτητα από το κινητήριο σύνολο του αυτοκινήτου, το κόστος για των διοδίων από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα είναι 13,80 ευρώ, δηλαδή, με την επιστροφή το πορτοφόλι του οδηγού επιβαρύνεται με 27,60 ευρώ.

Το συνολικό κόστος

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, το κόστος ταξιδιού για την Πάτρα και την επιστροφή στην Αθήνα (καύσιμα και διόδια) διαμορφώνεται ως εξής: