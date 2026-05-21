Αθήνα: Σύλληψη παρκαδόρου για στάθμευση οχημάτων σε πεζοδρόμια με αντίτιμο

Χειροπέδες πέρασαν την Πέμπτη 14 Μαΐου οι αρχές σε παρκαδόρο και έναν προσωρινά υπεύθυνο υπαίθριου χώρου στάθμευσης για υπόθεση κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων.

Ειδικότερα, ο 60χρονος παρκαρόδορος παραλάμβανε τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στον χώρο στάθμευσης, σταθμεύοντάς τα ακολούθως σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου, παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.