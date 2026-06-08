Αττική: 18 συλλήψεις οδηγών μέσα σε λίγες μέρες

Οι μισοί από τους συλληφθέντες κάθονταν πίσω από το τιμόνι ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mgr/l.

Στη σύλληψη 18 οδηγών προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 4 Ιουνίου έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Οι 9 εκ των 18 οδηγών συνελήφθησαν διότι βρέθηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mgr/l.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, διενεργήθηκαν 26.740 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, ενώ βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 4.687 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμη, ακινητοποιήθηκαν 597 οχήματα, εκ των οποίων 117 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 778 άδειες ικανότητας οδήγησης και 204 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,85% επί του συνόλου.