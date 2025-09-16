Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων (video)

Οι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει κάμερες εξωτερικά των οικιών τους, επιτηρώντας τους γύρω χώρους για τυχόν παρουσία αστυνομικών.

Χειροπέδες στα μέλη εγκληματικής ομάδας που είχαν ρημάξει αυτοκίνητα στην Αττική πέρασε η Ελληνική Αστυνομία κατά τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές του Μαρκόπουλου και της Κερατέας.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι 5 κατηγορούμενοι, ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τις αρχές του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών αυτοκινήτων.

Στη συνέχεια, προέβαιναν σε παραποίηση βασικών στοιχείων κυκλοφορίας τους, όπως ο αριθμός πλαισίου και οι πινακίδες, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφανή χαρακτήρα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να τα διαθέσουν προς πώληση, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει σύστημα καταγραφής εικόνας με κάμερες εξωτερικά των οικιών τους, επιτηρώντας τους γύρω χώρους για τυχόν παρουσία αστυνομικών.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια, πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας, κλειδιά αυτοκινήτων, μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καθώς και 4 οχήματα.

Σημειώνεται ότι 3 εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα.