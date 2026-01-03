Αττική: Η Νο1 τροχαία παράβαση τον Δεκέμβριο του 2025

Τον τελευταίο μήνα του 2025, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 546 τροχαία ατυχήματα με 607 παθόντες.

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2025, η Τροχαία Αττικής προχώρησε στη βεβαίωση 31.375 παραβάσεων, από τις οποίες 284 σε βαθμό πλημμελήματος.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Τροχαίας για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, βεβαιώθηκαν:

1.314 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 60 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

3.453 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

291 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

512 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1.271 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

1.698 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

27 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 546 τροχαία ατυχήματα με 607 παθόντες και ειδικότερα:

10 θανατηφόρα με 10 νεκρούς,

6 σοβαρά με 6 σοβαρά τραυματίες,

530 ελαφρά με 591 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.