Αττική: Σχεδόν 1.000 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τον Μάιο

Συνεχίζονται οι δράσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Σε 38.346 βεβαιώσεις παραβάσεων, εκ των οποίων 290 σε βαθμό πλημμελήματος, προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τον μήνα Μάιο.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 44 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

396 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

320παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

886 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

619 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

103 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα με 629 παθόντες και ειδικότερα: 10 θανατηφόρα με 10 νεκρούς, 10 σοβαρά με 11 σοβαρά τραυματίες και 506 ελαφρά με 608 ελαφρά τραυματίες.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.