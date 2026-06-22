Αττική: Στο στόχαστρο της Τροχαίας η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Μέσα σε λίγες ημέρες βεβαιώθηκαν 292 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες τροχαίες παραβάσεις, οι οποίες συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τροχαία Αττικής συνεχίζει τους ελέγχους στο λεκανοπέδιο του νομού Αττικής.

Το διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 15-6-2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (22-6-2026), η Τροχαία πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..

Συνολικά διενεργήθηκαν 26.671 αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν 292 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 9.606 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α..

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 999 οχήματα, εκ των οποίων 148 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 436 άδειες ικανότητας οδήγησης και 1.382 άδειες κυκλοφορίας.