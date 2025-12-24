Αττική: Σύλληψη 12χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα -Πού εντοπίστηκε

Συνεπιβάτης ήταν ένας 13χρονος ο οποίος φαίνεται να είχε συνεργαστεί με τον 12χρονο στην κλοπή του δίκυκλου.

Στη σύλληψη 12χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και του 13χρονου συνεπιβάτη του προχώρησαν τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή του Ιλίου μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον 12χρονο οδηγό να σταματήσει.

Στη θέα τους, οι δύο ανήλικοι απέρριψαν τη μοτοσυκλέτα και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή όμως οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως διαπιστώθηκε η μοτοσυκλέτα είχε αφαιρεθεί λίγες ώρες πριν από την περιοχή του Περιστερίου.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.