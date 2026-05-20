Audi: Έως 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μοντέλα μέσω του προγράμματος Audi Platinum

Το Audi Platinum προσφέρει μακροχρόνια προστασία παράλληλα με σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi, από εξειδικευμένους τεχνικούς, με εγκεκριμένες διαδικασίες και τα γνήσια ανταλλακτικά της μάρκας.
Η Audi προχωρά σε μια σημαντική στρατηγική κίνηση στον τομέα του after sales, εισάγοντας το πρόγραμμα Audi Platinum.
Η νέα αυτή παροχή επεκτείνει την εργοστασιακή κάλυψη των νέων μοντέλων της μάρκας έως και τα 10 έτη ή τα 150.000 χιλιόμετρα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αξίας μεταπώλησης και στην εμπιστοσύνη των κατόχων σε βάθος χρόνου.
Σημειώνεται ότι από το πρόγραμμα Audi Platinum μπορούν να επωφεληθούν και όσοι ιδιοκτήτες απέκτησαν το αυτοκίνητό τους από την 1η Ιανουαρίου του 2026.
Πλήρης κάλυψη για μια δεκαετία
Η ενεργοποίηση της κάλυψης πραγματοποιείται αυτόματα με την ολοκλήρωση της πρώτης προγραμματισμένης συντήρησης στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της Audi.
Το πρόγραμμα ανανεώνεται διαδοχικά με κάθε επόμενο προβλεπόμενο service, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή και τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η κάλυψη αφορά στα κύρια μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, προσφέροντας στον ιδιοκτήτη πλήρη έλεγχο του κόστους χρήσης για μια δεκαετία.
Πέρα από την τεχνική κάλυψη, η συγκεκριμένη παροχή συνδυάζεται με την εγγύηση κινητικότητας Audi LongLife Mobility. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός απολαμβάνει δωρεάν οδική βοήθεια και 24ωρη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.