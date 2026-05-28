Audi Q3: Με όφελος εξοπλισμού 3.300 ευρώ και εγγύηση έως 10 έτη

Το νέο Audi Q3 γίνεται ακόμη πιο προσιτό μέσα από το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, ενώ παράλληλα επωφελείται από πλουσιότερο εξοπλισμό και τη μακροχρόνια κάλυψη εγγύησης.

Το νέο Audi Q3, διαθέσιμο στις εκδόσεις SUV και Sportback, αποτελεί την επιτομή του σύγχρονου premium χαρακτήρα στην κατηγορία των compact SUV.

Συνδυάζοντας τη δυναμική σχεδίαση με προηγμένες τεχνολογικές λύσεις και υψηλή πρακτικότητα, το μοντέλο απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα όχημα με έντονη προσωπικότητα, το οποίο προσφέρει άνεση και ευελιξία στις καθημερινές μετακινήσεις.

Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η αξία του, το νέο Q3 συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο προνομίων που καθιστά την απόκτησή του ιδιαίτερα ελκυστική.

Αναβαθμισμένος εξοπλισμός με το πακέτο Premium

Για την αναβάθμιση της οδηγικής εμπειρίας και της άνεσης των επιβατών, η Audi προσφέρει το πακέτο εξοπλισμού Premium, το οποίο εξασφαλίζει όφελος έως 3.300 ευρώ Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει μεταλλικό χρώμα αμαξώματος και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, με δυνατότητα αναβάθμισης των τελευταίων κατόπιν επιπλέον χρέωσης.

Παράλληλα, το πακέτο Climate Control Plus ενσωματώνει αυτόματο κλιματισμό τριών ζωνών και θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, ενώ το πακέτο Premium Plus προσφέρει σπορ καθίσματα σε μαύρο ύφασμα, ατμοσφαιρικό φωτισμό Ambient Lighting Plus με δυνατότητα επιλογής χρώματος και διακοσμητικά στοιχεία εσωτερικού από αλουμίνιο Cross-Brushed matt, με δυνατότητα περαιτέρω αναβαθμίσεων για τα καθίσματα και τα διακοσμητικά στοιχεία.

Ευέλικτη χρηματοδότηση και εγγύηση

Η Audi Financial Services διευκολύνει την απόκτηση του νέου Q3 μέσω του προγράμματος Q3 Credit, το οποίο προβλέπει προνομιακό επιτόκιο 3,9%, προκαταβολή από 30% και μηνιαία δόση που ξεκινά από τα 299 ευρώ.

Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ασφάλιση του οχήματος για όλη τη διάρκεια της περιόδου και προσφέρει ευελιξία μετά την ολοκλήρωση της 48μηνης χρηματοδότησης, καθώς ο πελάτης μπορεί να επιλέξει αν θα διατηρήσει το αυτοκίνητο ή αν θα το επιστρέψει με εξασφαλισμένη αξία επαναγοράς.

Επιπλέον, για τους κατόχους που επιθυμούν να διακρατήσουν το όχημά τους σε βάθος χρόνου, το πρόγραμμα Audi Platinum παρέχει εκτεταμένη εγγύηση έως και 10 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα.