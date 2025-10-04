Austral: Το υβριδικό SUV των 200 ίππων της Renault (+τιμές)

Το Austral, το μικρομεσαίο SUV της Renault με τον οικογενειακό προσανατολισμό και την έφεση στην οικονομία, είναι διαθέσιμο στην ανανεωμένη εκδοχή του, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο τις αρετές του. Πάμε να δούμε αναλυτικά.

Το Renault Austral ανανεώθηκε πρόσφατα και συστήνεται εκ νέου στο κοινό, εστιάζοντας στην ποιότητα, την άνεση, τους χώρους και την οικονομία που προσφέρει το πλήρως υβριδικό σύστημα E-Tech. Στην ανανεωμένη εκδοχή του παρουσιάζεται πιο δυναμικό αισθητικά, με γραμμές που το εντάσσουν στην οικογένεια της γαλλικής φίρμας, αλλά το καθιστούν ξεχωριστό στο δρόμο.

Ανασχεδιασμένο είναι το καπό, όπως επίσης και οι προφυλακτήρες, εμπρός και πίσω, μαζί με τη μάσκα που ξεχωρίζει για τα διακοσμητικά «διαμαντάκια», που αγκαλιάζουν το μεγάλο σήμα της Renault. Νέα είναι και η φωτεινή υπογραφή του, που το καθιστά ξεχωριστό, τόσο την ημέρα με φώτα DRL, όσο και τη νύχτα. Οι προβολείς είναι τεχνολογίας Adaptive LED Vision, με τα Matrix Vision να βελτιώνουν σημαντικά την ορατότητα για τον οδηγό, χωρίς να ενοχλούν αυτούς που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.

ΗΣΥΧΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ

Στο εσωτερικό του ανανεωμένου Austral ο νεοτερισμός είναι το σύστημα αναγνώρισης οδηγού, που χρησιμοποιεί μια κάμερα που είναι τοποθετημένη στην αριστερή κολώνα του αυτοκινήτου. Με αυτόν τον τρόπο η κάμερα διαβάζει το πρόσωπο του οδηγού που μπαίνει στο αυτοκίνητο και ρυθμίζει τις επιμέρους παραμέτρους, ανάλογα με τις επιθυμίες και ανάγκες του. Για παράδειγμα, τη θέση οδήγησης (σε εκδόσεις με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα), τις προτιμήσεις στο σύστημα πολυμέσων, όπως και τις εφαρμογές Google μέσω του συστήματος OpenR Link της Renault.

Το ψηφιακό περιβάλλον του μικρομεσαίου SUV αναδεικνύουν οι οθόνες στο ταμπλό, μία του πίνακα οργάνων 12 ιντσών και μία για το σύστημα πολυμέσων 9,3 ή 12,3 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση. Επιπλέον, το head-up display 9,3 ιντσών που προβάλλει τις χρήσιμες πληροφορίες ακριβώς εμπρός από το οπτικό πεδίο του οδηγού, στο βάθους του παρμπρίζ, αναβαθμίζει την ασφάλεια. Σε επίπεδο συνδεσιμότητα διαθέσιμα είναι Android Auto και Apple CarPlay.

Η γνωστή ευρυχωρία που προσφέρει το Austral στην καμπίνα του μένει απαράλλαχτη, ενώ έχει βελτιωθεί η άνεση, με πιο αναπαυτικά καθίσματα πλέον. Βελτιωμένη είναι επίσης και η ηχομόνωση, με επιμέρους αλλαγές στα σημεία του αυτοκινήτου, που μειώνουν αισθητά το θόρυβο που περνάει στο εσωτερικό.

Σε επίπεδο πρακτικότητας, το Austral διαθέτει πίσω καθίσματα που μετακινούνται κατά τον διαμήκη άξονα σε απόσταση 16 εκατοστών, ενώ έχουν και ρυθμιζόμενες πλάτες με τρεις θέσεις. Έτσι, ο χώρος αυξομειώνεται αντιστρόφως ανάλογα για τα πόδια των πίσω επιβαινόντων και τις αποσκευές, που έχουν διαθέσιμο όγκο 555 έως 1.761 λίτρα, με τα καθίσματα αναδιπλωμένα.

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η γκάμα κινητήριων συνόλων του Austral είναι υβριδική, έχοντας ως βάση μια έκδοση mild hybrid, απόδοσης 160 ίππων. Αυτή εφοδιάζεται με έναν 4κύλινδρο κινητήρα 1,3 λίτρων άμεσου ψεκασμού βενζίνης, έχοντας την υποβοήθηση ενός εναλλάκτη μιας μπαταρίας ιόντων λιθίου 12V και συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων τύπου CVT.

Η full hybrid E-Tech έκδοση είναι όμως αυτή που απογειώνει το μοντέλο, όχι μόνο γιατί αποδίδει 200 ίππους, αλλά επειδή προσφέρει και αξιόλογη οικονομία καυσίμου. Αναλυτικότερα, το πλήρως υβριδικό σύστημα περιλαμβάνει 3κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,2 λίτρων που αποδίδει 130 ίππους και 205 Nm ροπής, που συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες.

Ο ένας είναι ο κύριος ηλεκτρικός με απόδοση 50 kW (70 ίπποι) και 205 Nm ροπής, έχοντας μια μπαταρία ιόντων λιθίου 2 kWh και χρησιμοποιείται για την ηλεκτρική κίνηση του αυτοκινήτου. Ο δεύτερος λειτουργεί ως γεννήτρια, με απόδοση 25 ίππων και 50 Nm ροπής και χρησιμεύει για την εκκίνηση του θερμικού κινητήρα και παράλληλα διαχειρίζεται τις αλλαγές σχέσεων στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η μετάδοση περνάει στους εμπρός τροχούς, μέσω του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 4+2 σχέσεων, με τις τέσσερις να αφορούν τον θερμικό κινητήρα και τις δύο τον ηλεκτρικό. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,4 δευτερόλεπτα, με τη μέση εργοστασιακή κατανάλωση να είναι 4,7 λτ./100 χλμ. και τις εκπομπές CO2 να είναι 106 γρ./χλμ.

Στο δρόμο το Austal διακρίνεται για την άνεση που προσφέρει, χάρη στις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν κάνει οι Γάλλοι στην ανάρτηση που αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Επιπλέον, το σύστημα 4Control Advanced συμβάλει στη δυναμική του αυτοκινήτου, με την τετραδιεύθυνση να προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στις υψηλές ταχύτητες και βελτιωμένη ευελιξία στις χαμηλές. Ενδεικτικά το Austral, των 4.533 μ. μήκους, έχει κύκλο στροφής 10,1 μέτρα, που είναι μικρότερος και από τον αντίστοιχο ενός αυτοκινήτου πόλης.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το ανανεωμένο Renault Austral είναι διαθέσιμο σε δύο κινητήριες εκδόσεις: mild hybrid 160 και full hybrid E-Tech 200, αλλά και σε ισάριθμες εξοπλιστικές: techno και esprit Alpine. Η εισαγωγική τιμή της mild hybrid 160 έκδοσης είναι 34.900 ευρώ, με την πλουσιότερη να στοιχίζει 38.500 ευρώ.

Η full hybrid E-Tech 200 εκδοχή του μοντέλου έχει τιμή εκκίνησης τα 42.000 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη εξοπλιστικά έκδοση ανεβαίνει στα 45.900 ευρώ.