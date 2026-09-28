Auto Athina 2026: Oι μεγάλες πρεμιέρες, το ωράριο & τα εισιτήρια

Από τις 3 έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026, το υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo θα φιλοξενήσει το Auto Athina 2026.

Η μεγαλύτερη γιορτή της αυτοκίνησης στην Ελλάδα επιστρέφει από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, φιλοξενούμενη για δεύτερη φορά στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νεότερες προτάσεις της αγοράς μέσα από μια εντυπωσιακή παρουσία κατασκευαστών και εισαγωγικών εταιρειών.

Η φετινή Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική Ένωση συγκεντρώνει συνολικά 52 μάρκες, προσφέροντας μια πρωτοφανή ποικιλία για τα ελληνικά δεδομένα.

Στις αίθουσες της έκθεσης θα εκτίθενται οχήματα κάθε κατηγορίας, από ευέλικτα μοντέλα πόλης και δημοφιλή οικογενειακά SUV, έως πολυτελή αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα, αλλά και τις τελευταίες δημιουργίες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και της υβριδικής τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που μετασχηματίζουν τον κλάδο. Οι παρευρισκόμενοι θα ενημερωθούν για τα νέα συστήματα κίνησης, τις προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού, τις λύσεις συνδεσιμότητας και τις καινοτόμες υπηρεσίες κινητικότητας.

Επιπλέον, κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα θα διαδραματίσουν τα ειδικά διαμορφωμένα test drives, τα οποία θα προσφέρουν στο κοινό τη δυνατότητα να οδηγήσει επιλεγμένα νέα μοντέλα και να αποκτήσει προσωπική εμπειρία από τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Ποιες μάρκες δίνουν το παρών

Το εύρος των συμμετεχόντων είναι εντυπωσιακό, καθώς στην έκθεση δίνουν το παρών οι εταιρείες: Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, Buggy Motors, BYD, Changan Deepal, Chery, Citroën, Cupra, Dacia, DS Automobiles, Eveasy, Farizon, Fiat, Foton, GAC Aion, Geely, Hyundai, Icaur, Ineos, Jaecoo, Jeep, KGM, Kia, Leapmotor, Lepas, Lexus, Linktour, Lynk & Co, Maxus, Mazda, Mercedes–Benz, MG Motor, MINI, Nio, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Xpeng και Zeekr.

Παράλληλα, το παρών θα δίνουν και οι εταιρείες χρονομίσθωσης και υπηρεσιών κινητικότητας Executive Lease και Instacar.

Τιμές εισιτηρίων και πρόσβαση

Η διοργάνωση υποστηρίζεται από σημαντικούς χορηγούς, με την Ατλαντική Ένωση ως ονομαστικό χορηγό, την CrediaBank ως χρυσό χορηγό, καθώς και τις Dekra Imperial και EKO ως χορηγούς.

Η έκθεση φιλοξενείται στο Metropolitan Expo στα Σπάτα Αττικής, το οποίο βρίσκεται στον χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και διαθέτει άμεση πρόσβαση μέσω του Μετρό και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Όσον αφορά τα εισιτήρια, το κόστος ανέρχεται στα 12 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών και για Άτομα με Αναπηρία. Στους επισκέπτες παρέχεται επίσης δωρεάν χώρος στάθμευσης.

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας more.com, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να οδηγηθούν απευθείας στην αγορά τους πατώντας το κουμπί «Αγορά Εισιτηρίου» στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, www.autoathina.gr.

Οι μεγάλες πρεμιέρες

Φωτογραφίες από την έκθεση: autoathina.gr