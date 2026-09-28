Auto Athina 2026: Oι μεγάλες πρεμιέρες, το ωράριο & τα εισιτήρια

Από τις 3 έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026, το υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo θα φιλοξενήσει το Auto Athina 2026.
Η μεγαλύτερη γιορτή της αυτοκίνησης στην Ελλάδα επιστρέφει από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, φιλοξενούμενη για δεύτερη φορά στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νεότερες προτάσεις της αγοράς μέσα από μια εντυπωσιακή παρουσία κατασκευαστών και εισαγωγικών εταιρειών.
Η φετινή Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική Ένωση συγκεντρώνει συνολικά 52 μάρκες, προσφέροντας μια πρωτοφανή ποικιλία για τα ελληνικά δεδομένα.
Στις αίθουσες της έκθεσης θα εκτίθενται οχήματα κάθε κατηγορίας, από ευέλικτα μοντέλα πόλης και δημοφιλή οικογενειακά SUV, έως πολυτελή αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα, αλλά και τις τελευταίες δημιουργίες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και της υβριδικής τεχνολογίας.
Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που μετασχηματίζουν τον κλάδο. Οι παρευρισκόμενοι θα ενημερωθούν για τα νέα συστήματα κίνησης, τις προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού, τις λύσεις συνδεσιμότητας και τις καινοτόμες υπηρεσίες κινητικότητας.
Επιπλέον, κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα θα διαδραματίσουν τα ειδικά διαμορφωμένα test drives, τα οποία θα προσφέρουν στο κοινό τη δυνατότητα να οδηγήσει επιλεγμένα νέα μοντέλα και να αποκτήσει προσωπική εμπειρία από τις τεχνολογίες του μέλλοντος.
Ποιες μάρκες δίνουν το παρών
Το εύρος των συμμετεχόντων είναι εντυπωσιακό, καθώς στην έκθεση δίνουν το παρών οι εταιρείες: Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, Buggy Motors, BYD, Changan Deepal, Chery, Citroën, Cupra, Dacia, DS Automobiles, Eveasy, Farizon, Fiat, Foton, GAC Aion, Geely, Hyundai, Icaur, Ineos, Jaecoo, Jeep, KGM, Kia, Leapmotor, Lepas, Lexus, Linktour, Lynk & Co, Maxus, Mazda, Mercedes–Benz, MG Motor, MINI, Nio, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Xpeng και Zeekr.
Παράλληλα, το παρών θα δίνουν και οι εταιρείες χρονομίσθωσης και υπηρεσιών κινητικότητας Executive Lease και Instacar.
Τιμές εισιτηρίων και πρόσβαση
Η διοργάνωση υποστηρίζεται από σημαντικούς χορηγούς, με την Ατλαντική Ένωση ως ονομαστικό χορηγό, την CrediaBank ως χρυσό χορηγό, καθώς και τις Dekra Imperial και EKO ως χορηγούς.
Η έκθεση φιλοξενείται στο Metropolitan Expo στα Σπάτα Αττικής, το οποίο βρίσκεται στον χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και διαθέτει άμεση πρόσβαση μέσω του Μετρό και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.
Όσον αφορά τα εισιτήρια, το κόστος ανέρχεται στα 12 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών και για Άτομα με Αναπηρία. Στους επισκέπτες παρέχεται επίσης δωρεάν χώρος στάθμευσης.
Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας more.com, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να οδηγηθούν απευθείας στην αγορά τους πατώντας το κουμπί «Αγορά Εισιτηρίου» στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, www.autoathina.gr.
Οι μεγάλες πρεμιέρες
Η BMW πραγματοποιεί στην έκθεση την πρεμιέρα της αμιγώς ηλεκτρικής i3 50 xDrive, της νεάς X5 καθώς και της νέας Σειρά 7. Κοντά τους θα βρίσκονται τα μοντέλα της MINI, όπως το Countryman, το MINI Cooper Paul Smith Edition, το Aceman και το John Cooper Works (JCW).
Παράλληλα, η Opel φέρνει στην Ελλάδα το ταχύτερο μοντέλο της, το ηλεκτρικό Corsa GSE των 281 ίππων, ενώ η Citroën επιλέγει την έκθεση για την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του C3 Aircross Outdoor. O όμιλος Stellantis θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «πιπεράτο» Peugeot E-208 GTi.
Η γαλλο-ιαπωνική συμμαχία της Renault-Nissan φέρνει στην Auto Athina δεκάδες μοντέλα, αλλά το ενδιαφέρον αναμένεται να τραβήξουν τα καινούργια Renault Twingo E-Tech και το νέο Nissan Pixo.
Στον όμιλο Volkswagen, το ενδιαφέρον κλέβει το ηλεκτρικό ID. Polo, ενώ η Skoda αποκαλύπτει το ηλεκτρικό Epiq, τo 7θέσιο Peaq με αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων, καθώς και την ισχυρότερη Fabia παραγωγής στην ιστορία της.
Μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να προσελκύσει επίσης το νέο Cupra Raval, το πιο συμπαγές μοντέλο της μάρκας αλλά και η πολυποίκιλη γκάμα της Audi, η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις από το αναβαθμισμένο A3 έως το σπορ RS 5.
Η Hyundai παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το αμιγώς ηλεκτρικό Ioniq 3 με αυτονομία 497 χιλιομέτρων και το νέο σύστημα ψυχαγωγίας Pleos Connect με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η Kia ενισχύει τη γκάμα της με το ανανεωμένο Seltos με ηλεκτρική τετρακίνηση e-AWD και το ηλεκτρικό EV2.
Ιδιαίτερα ηχηρό είναι το «παρών» των Κινέζων κατασκευαστών, με την BYD να πρωταγωνιστεί παρουσιάζοντας τέσσερα νέα μοντέλα: το Dolphin G DM-i, το Denza Z9GT με ταχεία φόρτιση Flash Charging, το ανανεωμένο Seal και το pick-up Shark.
Παράλληλα, η Changan πραγματοποιεί την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του Deepal S07 Ultra Plug-in Hybrid με συνδυαστική αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων, ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το ντεμπούτο του Jaecoo 8. Τέλος, το τοπίο συμπληρώνουν το ηλεκτρικό Geely E2 με αυτονομία 345 χιλιομέτρων, καθώς και η νεοεισερχόμενη μάρκα Lepas, η οποία συστήνεται στην ελληνική αγορά αποκαλύπτοντας τα τρία νέα της SUV, L4, L6 και L8.
Φωτογραφίες από την έκθεση: autoathina.gr