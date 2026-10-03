Auto Athina 2026: Οι πρώτες εικόνες και οι πρεμιέρες που ξεχώρισαν

Η έκθεση Auto Athina 2026 ξεκίνησε στο Metropolitan Expo με πολλές πανελλήνιες και ευρωπαϊκές πρεμιέρες.

Η Press Day της Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική Ένωση στο Metropolitan Expo έδωσε το σύνθημα για το μεγάλο ραντεβού της αυτοκίνησης που ξεκινάει για το κοινό στις 3 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται εννέα μέρες αργότερα στις 11 Οκτωβρίου.

Η συνολική εικόνα από τους εκθεσιακούς χώρους επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα γεγονός που επανακαθορίζει τα δεδομένα, αφού η φετινή διοργάνωση αποτελεί ομολογουμένως τη μεγαλύτερη έκθεση που έχει φιλοξενηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας.

Με 52 διαφορετικές μάρκες να δίνουν το «παρών» στα Hall 3 και Hall 4, σημειώνεται ένα ιστορικό ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, επιβεβαιώνοντας, αφενός την πολυποίκιλη γκάμα των εταιρειών και αφετέρου τον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά.

To Hyundai Ioniq 3 είναι μία από τις σημαντικότερες αφίξεις των Κορεατών.

Τα επίσημα εγκαίνια της Auto Athina 2026 πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας για το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Η παρουσία ηγετικών στελεχών της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και θεσμικών φορέων υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η διοργάνωση για την οικονομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία Χάρης Θεοχάρης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΑΑ Ιωάννης Σαρακάκης, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος (Ιαβέρης).

Η Press Day, η οποία προηγείται του ανοίγματος για το ευρύ κοινό, ήταν καταιγιστική. Από τις έντεκα το πρωί έως αργά το βράδυ, οι εκπρόσωποι του Τύπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδοχικά τα επίσημα αποκαλυπτήρια δεκάδων νέων μοντέλων, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται στις πανελλαδικές αλλά και στις σημαντικές πανευρωπαϊκές πρεμιέρες.

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων αποδείχθηκε ιδιαίτερα πλούσιο και κάλυψε κάθε πτυχή της σύγχρονης αυτοκίνησης. Στην κατηγορία των premium και σπορ κατασκευών, η Mercedes έχει φέρει μαζί της πολλά από τα «αστέρια» της, με την παράσταση ωστόσο να κλέβει η νέας γενιάς GLA αλλά και η εντυπωσιακή Mercedes-AMG GT 4-Door, ενώ η BMW προσέλκυσε τα βλέμματα με την ηλεκτρική BMW i3, τη Σειρά 7 και τη νέα X5.

Η Audi είχε έντονη παρουσία τραβώντας το ενδιαφέρον με μοντέλα όπως το A3 Sportback, το νέο Q7 αλλά και το πανίσχυρο RS 5, η MINI έδωσε δυναμικό παρών, ενώ τα Lexus ES 350e και LBX άφησαν το δικό τους στίγμα.

Την επίσημη πρεμιέρα τους στο ελληνικό έδαφος έκανε τόσο η Alpine όσο και η INEOS.

Οι νέοι κατασκευαστές – κυρίως από την Κίνα – έλαμψαν με την δυνατή παρουσία τους. Η BYD αποκάλυψε τα Dolphin G DM-i, Seal MY2026 και το επιβλητικό Shark, η MG το MG4 Urban, ενώ η Changan έφερε το Deepal S07 Ultra PHEV.

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν και η παρουσία άλλων ανερχόμενων εταιρειών, όπως η Eveasy με τα GSE και Ewind, η Geely με το E2, η iCaur με το V27, η Farizon με το V7E, η Jaecoo με το 8, η Xpeng και η Lepas, επιβεβαιώνοντας πως ο χάρτης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας διευρύνεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Έντονη ήταν φυσικά και η παρουσία των δημοφιλών παραδοσιακών κατασκευαστών. Η Citroen παρουσίασε το C3 Aircross Outdoor, η Cupra το Raval, η DS το N°7, ενώ η Hyundai αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της Press Day το πολυναμενόμενο Ioniq 3.

Η Kia κέντρισε το ενδιαφέρον με το Seltos, η Nissan με το νέας γενιάς Pixo, η Opel και η Peugeot με τα σπορ Corsa GSE και E-208 GTi αντίστοιχα.

Επιπλέον, η Skoda έδωσε το παρόν με τα Epiq και Peaq, η Subaru με τα Solterra και E-Outback, ενώ η Volkswagen εμπλούτισε την ID γκάμα της με τα Volkswagen ID. Polo, ID. Cross και ID.3 Neo.

Τέλος, στο περίπτερο της Toyota το κοινό περιμένουν όλα τα μοντέλα της ιαπωνικής φίρμας, με το ανανεωμένο Yaris Cross, το απόλυτο best seller της ελληνικής αγοράς, να αναμένεται να γίνει πόλος έλξης.

Για εννέα ολόκληρες ημέρες, το Metropolitan Expo μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.

Είναι μια καλή ευκαιρία για τους επισκέπτες να περιηγηθούν στα Hall 3 και Hall 4, να δουν από κοντά όλες τις νέες αφίξεις, να συγκρίνουν τεχνολογικές καινοτομίες και να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα και τις μάρκες που κάνουν τώρα την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους στη χώρα μας.

Τιμές εισιτηρίων και πρόσβαση

Η έκθεση φιλοξενείται στο Metropolitan Expo στα Σπάτα Αττικής, το οποίο βρίσκεται στον χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και διαθέτει άμεση πρόσβαση μέσω του Μετρό και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Όσον αφορά τα εισιτήρια, το κόστος ανέρχεται στα 12 ευρώ μέσω More ή 13 ευρώ στο ταμείο, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών και για Άτομα με Αναπηρία. Στους επισκέπτες παρέχεται επίσης δωρεάν χώρος στάθμευσης.

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας more.com, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να οδηγηθούν απευθείας στην αγορά τους πατώντας το κουμπί «Αγορά Εισιτηρίου» στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, www.autoathina.gr.

Ωράριο

Σάββατο 3/10 έως και Κυριακή 11/10/2026

Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00-21:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00-21:00

Φωτογραφίες: Μανώλης Σαλούρος, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου