Auto Thessaloniki 2025: Νέα μοντέλα, πρεμιέρες και καινοτομίες

Στο δυναμικό της έκθεσης, η οποία θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, συμμετέχουν μεγάλες εταιρείες από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το Περίπτερο 13 της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης υποδέχεται τους φίλους αυτοκινήτου με την Auto Thessaloniki 2025.

Εκεί οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συστηθούν με νέα μοντέλα και πανελλαδικές πρεμιέρες, αλλά και να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες και τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Χρυσός Χορηγός της έκθεσης είναι η ΕΚΟ, ενώ στο εκθεσιακό δυναμικό συμμετέχουν μεγάλες εταιρείες από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μεταξύ των εκθετών περιλαμβάνονται brands όπως (κατά αλφαβητική σειρά): BYD, Chery, Citroen, Dacia, Dongfeng, DS Automobiles, FMS, Ford, Geely, Jaecoo, KGM, Maxus, Mazda, Mercedes, MG, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Skoda, XEV, Zeekr.

Παράλληλα, δυναμική συμμετοχή θα έχουν οι εταιρείες Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car του Ομίλου Σφακιανάκη, η Instacar καθώς επίσης ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει την νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία ECOSHIFT.

Το ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 16:00 έως τις 22:00 και Σάββατο έως Κυριακή από τις 10:00 έως τις 22:00.