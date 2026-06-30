AVATR: Η νέα μάρκα που έρχεται στην Ελλάδα – Ποια μοντέλα φέρνει

Η AVATR Technology συστήνεται ως μια ultra premium μάρκα «έξυπνων» αυτοκινήτων και θα εκπροσωπείται από τον Όμιλο Autohellas.

Διευρύνεται διαρκώς η λίστα με τις κινεζικές μάρκες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Πιο πρόσφατη προσθήκη αποτελεί η AVATR Technology η οποία θα εισάγεται από τον Όμιλο Autohellas.

Η AVATR Technology οριστικοποίησε τη συμφωνία διανομής των μοντέλων της με τον Όμιλο Autohellas σε τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο. Ο κ. Yang Fan, Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της AVATR και ο κ. Γεώργιος Βασιλάκης, μέτοχος και CEO των εισαγωγικών εταιρειών αυτοκινήτων του Ομίλου της Autohellas, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση μαζί με τον κ. Alex Yang, Διευθυντή Ευρώπης, και τον κ. Μάριο Μπαρκή, Γενικό Διευθυντή καθώς και άλλα στελέχη και των δύο πλευρών, για να επισφραγίσουν την έναρξη αυτής της στρατηγικής συνεργασίας.

Όπως αναφέρει ο όμιλος Autohellas, «η επικείμενη συνεργασία αντιπροσωπεύει μια κομβική κίνηση για την είσοδο της AVATR στην κατηγορία των ultra premium ηλεκτρικών οχημάτων στη Νότια Ευρώπη και την προώθηση της παγκόσμιας στρατηγικής της επιλέγοντας την Ελλάδα και τον Όμιλο της Autohellas ανάμεσα στις πρώτες χώρες / συνεργάτες».

Από τη μία πλευρά, αξιοποιώντας τις συνεχώς βελτιούμενες υποδομές της χώρας και τη σταθερή βάση premium καταναλωτών, η AVATR θα αναπτύξει την ultra premium κατηγορία των «έξυπνων» ηλεκτρικών οχημάτων (Intelligent Electric Vehicles) στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, θα δημιουργήσει και εφαρμόσει προηγμένες υπηρεσίες Sales & After Sales, θέτοντας στέρεες επιχειρησιακές βάσεις για την ευρωπαϊκή παρουσία της μάρκας. Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζοντας την Ελλάδα ως περιφερειακή αγορά-κλειδί, η AVATR θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, διευρύνοντας σταδιακά το μερίδιο αγοράς της στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

AVATR 07L

Η AVATR συστήνεται ως μια ultra premium μάρκα «έξυπνων» ηλεκτρικών οχημάτων που υποστηρίζεται από την Changan Automobile, έναν από τους σημαντικότερους κρατικούς ομίλους αυτοκινήτων της Κίνας. Αξιοποιεί τις καινοτομίες της CATL στον τομέα των μπαταριών, ενώ διακρίνεται για τις προηγμένες τεχνολογίες «έξυπνης» οδήγησης.

Τα μοντέλα της AVATR που έρχονται στην Ελλάδα

Το λανσάρισμα της AVATR στην Ελλάδα αναμένεται στις αρχές του 2027 με την είσοδο στην αγορά του πολυτελούς SUV AVATR 07L και του υψηλών επιδόσεων Shooting Brake AVATR 06T.

Το AVATR 07L αποτελεί το επιστέγασμα της συνεργασίας της κινεζικής εταιρείας με τη Qiankun της Huawei. Έχει μήκος άνω των 4,8 μέτρων και ξεχωρίζει για ο εμπνευσμένο από τα… UFO μπροστινό μέρος όπου δεσπόζουν μεγάλα φωτιστικά σώματα σχήματος “C”. Περισσότερες λεπτομέρειες για το μοντέλο θα γνωστοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Από τη μεριά του το AVATR 06T είναι ένα μήκους 4.940 χλστ. shooting brake, με μεταξόνιο 2.940 χλστ. που συνδράμει σε μια ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα. Η ισχυρότερη εκδοχή του είναι μια αμιγώς ηλεκτρική με τρία μοτέρ συνδυαστικής απόδοσης 955 ίππων, τα οποία αντλούν ενέργεια από μπαταρία χωρητικότητας 89,33 kWh, για έως 740 χλμ. αυτονομίας, σύμφωνα με τον αισιόδοξο κινεζικό κύκλο CLTC.

Παράγεται και σε έκδοση με range extender, όπου ενσωματώνεται ένας 1.500άρης κινητήρας βενζίνης ο οποίος λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση μιας μικρότερης μπαταρίας. Αυτή έχει χωρητικότητα 45,06 kWh και μπορεί να εξασφαλίζει έως και 330 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, προτού λειτουργήσει το θερμικό μοτέρ.