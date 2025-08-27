Αυστηρότερες οι ποινές για όσους παρεμποδίζουν ασθενοφόρο – Τι άλλαξε με τον νέο ΚΟΚ

Βαρύτερες είναι πλέον οι ποινές για τους οδηγούς που δεν φροντίζουν για την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων άμεσης ανάγκης.

Ηρωικές είναι οι μάχες που δίνουν σε καθημερινή βάση οι οδηγοί των οχημάτων άμεσης ανάγκης, καθώς καλούνται να μεταβούν εγκαίρως στον προορισμό τους κυκλοφορώντας εντός των ασφυκτικά γεμάτων δρόμων των ελληνικών πόλεων.

Πόσο γνώριμη είναι η εικόνα ενός ασθενοφόρου να παλεύει να ελιχθεί ανάμεσα στα ακινητοποιημένα οχήματα, στην προσπάθεια να φτάσει το συντομότερο δυνατό σε έναν συνάνθρωπό μας που χρήζει βοήθειας;

Αδιαμφισβήτητα, το έργο των οχημάτων άμεσης ανάγκης θα ήταν θεαματικά ευκολότερο, αν οι οδηγοί επιδείκνυαν την προσήκουσα συμπεριφορά, δηλαδή προέβαιναν στις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη διέλευση ενός ασθενοφόρου, ενός πυροσβεστικού κ.ο.κ.

Ο σεβασμός προς τα συγκεκριμένα οχήματα δεν είναι αυτός που θα έπρεπε, με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να προβλέπει αυστηρότερες ποινές στους οδηγούς.

Ειδικότερα, όποιος παρεμποδίζει -είτε εσκεμμένα είτε ακούσια- όχημα άμεσης ανάγκης ή εκμεταλλεύεται τη διέλευση του συγκεκριμένου οχήματος για να εξοικονομήσει μερικά μέτρα, τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ, όπως προβλεπόταν και στον προηγούμενο ΚΟΚ, αλλά πλέον το πρόστιμο συνοδεύεται και από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες. Η ίδια ποινή ισχύει και για όσους προσποιούνται ότι το όχημα που οδηγεί είναι όχημα άμεσης ανάγκης ή μεταφέρονται με αυτό πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας.

Πώς πρέπει να δράσω όταν διέρχεται όχημα άμεσης ανάγκης

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 48 (Οχήματα άμεσης ανάγκης) του νέου ΚΟΚ, εφόσον οι οδηγοί ειδοποιηθούν με συσκευές ηχητικής ή φωτεινής προειδοποίησης ότι πλησιάζει όχημα άμεσης ή όχημα με το οποίο μεταφέρονται πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας, υποχρεούνται να αφήνουν χώρο, κινούμενοι προς τα δεξιά της οδού, για να διέλθει το όχημα αυτό και σε περίπτωση ανάγκης, να σταματούν.

Σε περίπτωση που οι οδηγοί κινούνται σε δρόμο με περισσότερες από δύο λωρίδες κυκλοφορίας κατά κατεύθυνση υποχρεούνται, αν χρησιμοποιούν τη λωρίδα που ορίζεται με κατάλληλη διαγράμμιση ως λωρίδα άμεσης ανάγκης, να την εγκαταλείψουν αμέσως κινούμενοι στις παραπλεύρως λωρίδες. Παράλληλα, αυτοί που κινούνται στις παρακείμενες λωρίδες υποχρεούνται να παρέχουν προτεραιότητα στους εισερχόμενους.

Διευκρινίζεται δε ότι οι οδηγοί των οχημάτων άμεσης ανάγκης επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις ειδικές συσκευές προειδοποίησης μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό δικαιολογείται λόγω του κατεπείγοντος της αποστολής τους.