Αυτά είναι τα 45 νέα SUV που παραδόθηκαν στα Τμήματα Εξωτερικής Φρουράς φυλακών

Με τα νέα SUV ενισχύεται ο στόλος των οχημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Με 45 νέα SUV ενισχύθηκαν τα Τμήματα Εξωτερικής Φρουράς των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες ασφαλούς μεταγωγής κρατουμένων, καθώς και την αποτελεσματική εκτέλεση του καθημερινού έργου των υπηρεσιών.

Την είδηση έκανε γνωστή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες από τα οχήματα, ορισμένα εκ των οποίων είναι Peugeot 2008.

Κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στην πρώην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος εξέφρασε τη χαρά και ικανοποίησή του για την ενίσχυση του στόλου των οχημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και υπογράμμισε ότι βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου είναι η βελτίωση του Σωφρονιστικού Συστήματος.

Ταυτόχρονα, εξήρε την προσπάθεια όλων όσων συνέβαλαν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας και ειδικότερα τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστο Περρή και τον Αστυνομικό Διευθυντή, Προϊστάμενο της Εξωτερικής Φρουράς, Ηρακλή Πατεράκη.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη ενέργεια προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και βελτίωσης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα και υπογράμμισε τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται και σε όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί για την αύξηση της ασφάλειας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα και τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών εργασίας για το Προσωπικό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι, «εργαζόμαστε για την άμεση προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων Συστημάτων Εντοπισμού απαγορευμένων ειδών (όπλων, ναρκωτικών κ.α.) στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, αντί-drone, καθώς και πυρασφάλειας» και πρόσθεσε ότι «προγραμματίζουμε την κατασκευή 10 νέων Καταστημάτων, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 230 εκατ. ευρώ», ενώ υπενθύμισε ότι «η μετεγκατάσταση στον Ασπρόπυργο, έργο ύψους 750 εκατ. ευρώ προχωράει και το 2027 θα ξεκινήσουν οι εργασίες».

Ακόμη, αναφέρθηκε, στις προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, στα μέτρα για την αποσυμφόρηση των Καταστημάτων, καθώς και στις προκηρύξεις για προσλήψεις προσωπικού, ώστε να βρεθεί λύση, στο πρόβλημα της υποστελέχωσης.