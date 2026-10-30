Αυτά είναι τα αυτοκίνητα του Mr. Χωριάτικο – Δείτε τι κατέσχεσε η Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία κατέσχεσε συνολικά 12 αυτοκίνητα και 6 δίκυκλα, των οποίων η συνολική αξία ξεπερνά τα 665.000 ευρώ.

Η πρόσφατη, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στην εξάρθρωση ενός τιτάνιου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος και φοροδιαφυγής έφερε στο φως μια ασύλληπτη επίδειξη πλούτου, η οποία βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με τα μηδενικά ή ελάχιστα δηλωθέντα εισοδήματα των εμπλεκομένων.

Στο επίκεντρο των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρέθηκε ο φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης, γνωστός πλέον στον ευρύτερο κύκλο των αρχών και της κοινής γνώμης με το προσωνύμιο «Mr. Χωριάτικο».

Η πολυτελής διαβίωση, τα ακριβά ακίνητα και, κυρίως, ο εντυπωσιακός στόλος οχημάτων που κατασχέθηκε αποκαλύπτουν το μέγεθος της οικονομικής αφαίμαξης του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτυπώνοντας την αλαζονεία μιας πολυδαίδαλης εγκληματικής δομής που δρούσε ανενόχλητη επί σειρά ετών.

Η επιχείρηση, η οποία ξεδιπλώθηκε από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 σε περιοχές υψηλού οικονομικού και τουριστικού ενδιαφέροντος όπως η Αττική, η Ρόδος, η Μύκονος, τα Ιωάννινα, το Αγρίνιο, η Ζάκυνθος, η Τρίπολη, η Πάτρα και η Κόρινθος, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 59 ατόμων, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγεται και το αρχηγικό μέλος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά 149 κατηγορουμένους, ενώ το δίκτυο των επιχειρήσεων που είχαν στηθεί αριθμούσε εκατοντάδες εταιρείες-κέλυφη, οι οποίες άλλαζαν διαρκώς μορφή για να αποφεύγονται οι κατασχέσεις και η πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό της συστηματικής εξαπάτησης, ο στόλος των οχημάτων που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις αρχές αποτελεί το πιο χειροπιαστό τεκμήριο της τεράστιας ρευστότητας που διακινούσε ο «Mr. Χωριάτικο» και οι συνεργάτες του. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα συνολικά 18 οχήματα -συμπεριλαμβανομένων 12 αυτοκινήτων και 6 δικύκλων- που βρέθηκαν στην κατοχή τους περιλαμβάνουν κοσμήματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στην κορυφή αυτού του εντυπωσιακού καταλόγου ξεχωρίζει μια σπορ BMW i8, μια υπερπολυτελής Bentley Continental GT, τέσσερα SUV της Range Rover, ένα ακόμη SUV της BMW αλλά και ένα Toyota Yaris που λέγεται πως χρησιμοποιούταν είτε για τις διακριτικές μετακινήσεις των μελών του κεντρικού πυρήνα μέσα στην πόλη, είτε είχαν παραχωρηθεί τυπικά σε παρένθετα πρόσωπα, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», οι οποίοι δάνειζαν τα στοιχεία τους για να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εκατοντάδων εικονικών εταιρειών.

Οι αρχές κατάσχεσαν επίσης χρηματικά ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, επώνυμες τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ, καθώς και χρυσά νομίσματα. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφεία, καταστήματα, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

– χρηματικά ποσά σε ευρώ και ξένα νομίσματα, συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ, καθώς και 2 επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας 70.000 ευρώ,

– επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης συνολικής αξίας 155.000 ευρώ,

– ρολόγια και κοσμήματα εκτιμώμενης συνολικής αξίας 500.000 ευρώ,

– 15 νομίσματα χρυσού χρώματος,

– πλήθος εταιρικών σφραγίδων, τραπεζικών καρτών, συσκευών POS και μηχανημάτων καταμέτρησης χρημάτων,

– κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές tablet, σκληροί δίσκοι και λοιπά ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων,

– ιδιόχειρες σημειώσεις, σημειωματάρια και καταστάσεις με στοιχεία εταιρειών, φυσικών προσώπων, ποσοστά συμμετοχής, εισπράξεις, πληρωμές και οικονομικές συναλλαγές,

– 2 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι και 1 μεταλλική σιδερογροθιά,

– μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Σημειώνεται ότι, για τη συλλογή και τη διασφάλιση ψηφιακών πειστηρίων στα λογιστικά γραφεία παρασχέθηκε τεχνική υποστήριξη από ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Επιπλέον,

– στο πλαίσιο προγενέστερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε την 27η Αυγούστου 2026 σε λογιστικό γραφείο της Ρόδου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, είχαν κατασχεθεί επιπλέον 949.658,38 ευρώ, καθώς και κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που συσχετίστηκαν με την παρούσα υπόθεση,

– δεσμεύτηκαν άμεσα χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 5.208.011,16 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ

– η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε δέσμευση 130 τραπεζικών λογαριασμών νομικών προσώπων και 213 λογαριασμών φυσικών προσώπων.

Οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτές, αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες που περιλαμβάνουν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, υπό το συντονισμό των ελληνικών αρχών και τη συνδρομή διεθνών υπηρεσιών, προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως το εύρος των παράνομων δραστηριοτήτων και να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.