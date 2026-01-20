Αυτά είναι τα νέα πάρκινγκ της Αθήνας – Πού ετοιμάζονται

Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στους νέους χώρους στάθμευσης που θα προσφέρουν ανάσα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας.

Σε «Γόρδιο Δεσμό» εξελίσσεται καθημερινά για τον κάτοικο της Αθήνας η εύρεση θέση στάθμευσης στους δρόμους, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής του, και εκτοξεύοντας στα ύψη τις τιμές πώλησης και ενοικίασης λίγων τετραγωνικών μέτρων για το αυτοκίνητό του.

Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι εκ των σημαντικότερων και για τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος μιλώντας πρόσφατα στην ΕΡΤ αναφέρθηκε στους νέους χώρους που αναμένεται να προσφέρουν «ανάσα» στους κατοίκους και επισκέπτες της πρωτεύουσας.

«Ανοίξαμε το πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά με 500 θέσεις και παλεύουμε το επόμενο διάστημα για επιπλέον 200. Ανοίγουμε το επόμενο διάστημα άλλο ένα στο Σταθμό Λαρίσης και έχουμε βρει και άλλους δύο χώρους στο κέντρο και στην Κυψέλη».

Το πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά είναι το μεγαλύτερο από τα τρία δημοτικά που λειτουργούν σήμερα στην Αθήνα, έχει είσοδο από τις οδούς Λυκούργου & Απέλλου ή Σοφοκλέους & Στρέιτ, και εκτείνεται σε τρία υπόγεια επίπεδα.

Η χρέωση διαμορφώνεται στα 3 ευρώ για την πρώτη ώρα, 5 ευρώ έως 2 ώρες, 9 ευρώ έως 4 ώρες και 12 ευρώ έως 10 ώρες, ενώ για παραμονή άνω των 10 ωρών το κόστος ανέρχεται στα 15 ευρώ. Δεκτά είναι και τα δίκυκλα, ενώ προσφέρεται και ημερήσιο πάσο και μηνιαίες συνδρομές για κατοίκους και επαγγελματίες.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε και στο κυκλοφοριακό: «Αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα στις μετρήσεις που κάνουμε. Και το λέω αυτό διότι πρέπει και τα Υπουργεία και ο Δήμος και η Περιφέρεια όλοι μαζί να το δουλέψουμε. Να πω ένα παράδειγμα: Αν οι συρμοί του μετρό αντί για έξι λεπτά γίνουν τρία, είναι σαν να φτιάχνεις έναν νέο δρόμο 150 χιλιομέτρων στην Αθήνα. Τόσο μεγάλη διαφορά. Κάναμε μια πολύ αναλυτική μελέτη για δημοτική συγκοινωνία. Επτά διαδρομές που θα ενώνουν τις επτά κοινότητες, η κάθε μία με άλλες δύο. Και το καταθέσαμε για χρηματοδότηση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Είμαστε περήφανοι για αυτή τη μελέτη».