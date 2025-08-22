Αυτά είναι τα πανίσχυρα αυτοκίνητα του Ρενάτο Σάντσες – Τα διαμάντια του 28χρονου Ίβηρα

O 28χρονος Ίβηρας έχει υπογράψει πλουσιοπάροχα συμβόλαια που του έχουν επιτρέψει να εντάξει στο γκαράζ του ορισμένα πανίσχυρα και υπερπολυτελή μοντέλα.

Έτοιμος να ενταχθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού φαίνεται πως είναι ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου, θα ταξιδέψει στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.

Έχοντας φορέσει τις φανέλες κορυφαίων συλλόγων, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν Μονάχου και η Μπενφίκα, ο 28χρονος Ίβηρας έχει υπογράψει χρυσά συμβόλαια που του έχουν αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Πολλά εκ των οποίων τα έχει διαθέσει προκειμένου να αποκτήσει ορισμένα εντυπωσιακά μοντέλα που συνδυάζουν πολυτέλεια και εκρηκτικές επιδόσεις.

Σε φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στις 14 Ιουνίου 2023 στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βλέπουμε τον διεθνή Πόρτογάλο να ποζάρει δίπλα σε μια Lamborghini Huracan, ένα απατράπτον μοντέλο με έμβλημα τον μαινόμενο ταύρο που εξοπλίζεται με ατμοσφαιρικό κινητήρα V10, ο οποίος αποδίδει από 610 έως 640 ίππους, ανάλογα με την έκδοση.

Η ταχύτερη εκδοχή της Huracan είναι η STO, ένα street legal αυτοκίνητο, αλλά με αγωνιστικές καταβολές, που παράγει 640 PS, επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 3,0 δλ. και έχει τελική ταχύτητα 315 χλμ./ώρα.

Εξοπλίζεται με πλήθος αεροδυναμικών στοιχείων που της επιτρέπουν να επιτυγχάνει κορυφαίες τιμές κάθετης δύναμης στην κατηγορία της. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Lamborghini αναφέρει ότι η ροή του αέρα είναι βελτιωμένη κατά 37% σε σχέση με την Huracan Performante, ενώ υψηλότερη σε σχέση με αυτή είναι και η κάθετα παραγόμενη δύναμη (+53%).

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη Huracan δεν είναι η STO αλλά μια πιο… απλή Huracan. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι μοιάζει με όλες τις άλλες. Ο Πορτογάλος διεθνής μέσος είχε επισκεφτεί το RAN Supercar Clinic, ένα εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων που έντυσε το εξωτερικό της Huracan με ένα εντυπωσιακό μαύρο ματ χρώμα, διανθισμένο με πορτοκαλί λεπτομέρειες. Επεμβάσεις έγιναν και στο εσωτερικό, με χαρακτηριστικότερη την επένδυση της οροφής με έναν… αστρικό ουρανό.

Δεσπόζουσα θέση στους προσωπικούς λογαριασμούς του 28χρονου Ίβηρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει και μια Mercedes G-Class, επίσης σε σκουρόχρωμο χρώμα. Το εν λόγω μοντέλο δεν χρειάζεται συστάσεις, μιας και αποτελεί την επιτομή της εκτός δρόμου οδήγησης, χωρίς να υστερεί σε πολυτέλεια.

Η πιο ακραία εκδοχή του είναι η Mercedes-AMG G63 με V8 κινητήρα 3.982 κ.εκ. που παράγει 585 PS και επιτρέπει την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 4,4 δλ.

Σε πιο πρόσφατη ανάρτηση του Σάντσες, βλέπουμε τη G-Class να πλαισιώνεται από μία Huracan. Αυτή δεν φέρει τις πορτοκαλί λεπτομέρειες του μοντέλου που περιγράψαμε παραπάνω, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα, αν ο Σάντσες αποφάσισε να καταστήσει τη Huracan του λιγότερο εκκεντρική ή απέκτησε κάποια άλλη.