Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μοντέλα που περιμένουμε στην Ελλάδα το 2026

Το 2026 έρχεται και φέρνει μαζί του δεκάδες νέα μοντέλα που αναμένεται να προσελκύσουν την προσοχή του καταναλωτικού κοινού. Παρουσιάζουμε τα πιο ενδιαφέροντα αυτοκίνητα που περιμένουμε εντός του νέου έτους.

Μόλις λίγα 24ώρα απομένουν για το τέλος του έτους, με το 2026 να είναι έτοιμο να πάρει τη σκυτάλη. Στο αυτοκινητικό γίγνεσθαι, το 2025 «σημαδεύτηκε» από την επιτάχυνση των ρυθμών επέλασης των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, το οποίο σε συνδυασμό με το υψηλό ενεργειακό κόστος, τους αμερικανικούς δασμούς και τη στασιμότητα στη ζήτηση ηλεκτρικών ΙΧ, γέμισε με ερωτήματα τον κλάδο.

Παρά τα υπαρκτά προβλήματα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ατενίζουν το νέο έτος με αισιοδοξία, ποντάροντας -μεταξύ άλλων- σε νέα μοντέλα που επιχειρούν να απαντήσουν στις ανάγκες των καταναλωτών. Ακολουθούν τα σημαντικότερα αυτοκίνητα που περιμένουμε το 2026.

VW T-Roc

Με παράσημο τις εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις του, το VW T-Roc έχει καταφέρει να εδραιωθεί στη λίστα με τα δημοφιλέστερα SUV της αγοράς. Πλέον έχει γυρίσει σελίδα, προτάσσοντας περισσότερες τεχνολογίες, μεγαλύτερες διαστάσεις και υβριδικά κινητήρια σύνολα.

Με μήκος 4.373 χλστ., η δεύτερη γενιά είναι 122 χλστ. μεγαλύτερη σε μήκος από την προκάτοχό της, ενώ ο χώρος αποσκευών πλέον ανέρχεται σε 465 λίτρα.

Στην Ευρώπη, το T-Roc θα διατίθεται με υβριδικούς υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων σε ολόκληρη την γκάμα. Ειδικότερα θα υπάρχουν ήπια υβριδικά και full hybrid συστήματα κίνησης, ενώ αργότερα θα προσφερθεί και τετρακίνητη έκδοση, είτε αμιγώς βενζινοκίνητη είτε με υβριδική υποβοήθηση. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

VW ID. Polo

Το νέο ID. Polo ηχεί τις σειρήνες της επανάστασης για τη VW, αποτελώντας το next big thing για την εταιρεία στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive», ενώ στο ντεμπούτο του, περίπου την άνοιξη του 2026, θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με ισχύ 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) και 155 kW (211 PS). Το πιο σπορ ID. Polo GTI με 166 kW (226 PS) θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο νέο έτος.

Βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+, με το μήκος του να ανέρχεται σε 4.053 χλστ., το πλάτος σε 1.816 χλστ. και το ύψος σε 1.530 χλστ. – το μεταξόνιό του είναι 2,6 μ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Nissan Micra

Ριζικές αλλαγές στο Nissan Micra έκτης γενιάς, υιοθετώντας νέα αισθητική, αμιγώς ηλεκτρική καρδιά και ένα πλήρες τεχνολογικό οπλοστάσιο.

Με μήκος κάτω από 4 μέτρα και μεταξόνιο 2,54 μέτρων, συνδυάζει ευελιξία με ευρυχωρία και θα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: Η βασική αποδίδει 122 ίππους και 225 Nm ροπής, με μπαταρία 40 kWh και αυτονομία έως 308 χιλιόμετρα. Η ισχυρότερη φτάνει τους 150 ίππους και τα 245 Nm, με μεγαλύτερη μπαταρία και αυτονομία που αγγίζει τα 408 χιλιόμετρα.

Θα εξοπλίζεται με το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Nissan ProPilot Assist, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει το στρες της οδήγησης, προσφέροντας αυτοπεποίθηση στον οδηγό. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Renault Clio

Με το… καλημέρα, και συγκεκριμένα εντός του Ιανουαρίου θα λανσαριστεί στη χώρα μας το ολοκαίνουργιο Renault Clio, το οποίο έρχεται να επανατοποθετηθεί στην αρένα των μικρών μοντέλων επιδεικνύοντας ευφυή μηχανική, νέα σχεδίαση και εξηλεκτρισμένη τεχνολογία νέας κοπής.

Έχει μήκος 4,116 μέτρα, «πατάει» στην πλατφόρμα CMF-B και στη βάση της γκάμας συστημάτων κίνησης θα βρίσκεται ο 3κύλινδρος κινητήρας 1.2 TCe των 115 PS. Kορυφαία επιλογή είναι η ολοκαίνουργια υβριδική έκδοση 1.8 Full Hybrid E-Tech, η οποία παραδοσιακά συνεπικουρείται από δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδοντας συνδυαστικά 160 ίππους.

Από τα μέσα του έτους η γκάμα θα εμπλουτιστεί με την παραλλαγή 1.2 ECO-G 120 PS EDC (βενζίνη/υγραέριο), αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, όπως μαρτυρά και η ονομασία της έκδοσης. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Renault Twingo

Η Renault επαναφέρει στο προσκήνιο το Twingo, χαρίζοντάς του παιχιδιάρικη εμφάνιση, χώρο αποσκευών 360 λτ. και σύγχρονο ψηφιακό διάκοσμο.

Με μήκος 3,79 μέτρα και μεταξόνιο 2,49 μ., το Twingo δείχνει πιο «γεμάτο» στο δρόμο, ενώ κινείται από ηλεκτροκινητήρα 82 ίππων, που αντλεί ενέργεια από μπαταρία LFP με ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh και αυτονομία έως 263 χλμ.

Σύμφωνα με τη γαλλική μάρκα, η φόρτιση μπαταρίας ολοκληρώνεται σε περίπου 4 ώρες σε wallbox 6,6 kW, ενώ το προαιρετικό πακέτο Advanced Charge επιτρέπει ταχυφόρτιση DC έως 50 kW, με χρόνο για το 10%-80% τη μισή ώρα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Renault 4

Το μοντέλο αποτίνει φόρο τιμής στο all-time-classic Renault 4 του 1961, διατηρώντας πολλά από τα σχεδιαστικά στοιχεία του προγόνου του. Με μήκος 4.140 χλστ. τοποθετείται στην καρδιά των ηλεκτρικών B-SUV, ενώ ο χώρος αποσκευών των 420 λίτρων υποδηλώνει ικανές μεταφορικές ικανότητες.

Θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις. Η βασική θα έχει ισχύ 120 ίππων, θα εφοδιάζεται με μπαταρία 40 kWh και θα προσφέρει περίπου 308 χλμ. αυτονομία, ενώ η έκδοση με τη μπαταρία των 52 kWh θα παράγει 150 ίππους και θα διανύει με μια φόρτιση έως και 409 χλμ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Mazda CX-5

Η Mazda έχει προχωρήσει στην αποκάλυψη του ολοκαίνουργιου CX-5, μιας τολμηρή εξέλιξης του SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στη γκάμα του ιαπωνικού brand. Με εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, διαισθητική τεχνολογία, βελτιστοποιημένο βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων και δυνατότητα κίνησης στους τέσσερις τροχούς, το CX-5 τρίτης γενιάς ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες ανάγκες και θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Κινείται από ένανβενζινοκινητήρα e-Skyactiv G 141 2,5 λίτρων, σε συνδυασμό με την τεχνολογία Mazda M Hybrid 24V με σύστημα brake by wire. Το σύστημα κίνησης προσφέρει αξιόπιστη απόδοση με βελτιωμένη ροπή για ταχύτερη απόκριση, απρόσκοπτη επιτάχυνση και καλύτερη οδηγική άνεση. Με ισχύ 141 PS και ροπή 238 Nm, η έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 10,5 δευτερόλεπτα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Omoda 4 & Omoda 7

Προϊόντική επίθεση και από την Omoda, μεταξύ άλλων με το Omoda 4, που υιοθετεί τη ζωντανή, σύγχρονη φιλοσοφία σχεδιασμού Cyber Mecha. Θα διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές, ενώ το λανσάρισμα στην Ελλάδα αναμένεται το 2ο εξάμηνο του έτους.

Σειρά, προς το τέλος του έτους, θα πάρει το Omoda 7, ένα SUV μήκους 4,66 μέτρων, το οποίο στις ευρωπαϊκές αγορές που είναι ήδη διαθέσιμο προσφέρεται με τις εξής επιλογές: έναν τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων με ισχύ 147 PS ή με ένα plug-in υβριδικό σύνολο SHS-P. Αυτό αποτελείται από ένα μοτέρ βενζίνης 1,5 λίτρων, έναν ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία χωρητικότητας 18,3 kWh που, συνδυαστικά, προσφέρουν 204 PS και ηλεκτρική αυτονομία 90 χλμ.

Skoda Epiq

Η Skoda επιζητά την εδραίωσή της στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών μοντέλων, με αιχμή του δόρατος το Epiq, ένα SUV με μήκος 4,1 μ., και χώρο αποσκευών 475 λίτρα.

Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο που εφαρμόζει πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, η οποία εκφράζει τη μετάβαση της Skoda σε μια πιο ώριμη, στιβαρή και καθαρή αισθητική.

Το Epiq, το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της τσεχικής μάρκας, αναμένεται να λανσαριστεί με σύστημα κίνησης αποτελούμενο από έναν ηλεκτροκινητήρα που θα κινεί τους μπροστινούς τροχούς και μέγιστη ισχύ από 95 έως 150 ίππους. Η αυτονομία θα αγγίζει τα 425 χλμ., ενώ δεν αποκλείεται να προσφερθεί και μια έκδοση “RS” που θα έχει πιο σπορ προσανατολισμό. Η εισαγωγική έκδοση δεν θα κοστίζει περισσότερα από 25.000 ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Cupra Raval

Μία ακόμη μάρκα του VW Group που ανοίγει διάπλατα την πόρτα για τον κόσμο των ηλεκτρικών μοντέλων γύρω από τα 4 μέτρα.

To νέο Raval θα διατίθεται αρχικά σε τρεις εκδόσεις. Οι πρώτες δύο θα ονομάζονται Dynamic και Dynamic Plus και θα μοιράζονται τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα στον μπροστινό άξονα, με ισχύ 210 ίππους. Κοινή θα είναι και η μπαταρία, η οποία θα προσφέρει και στις δύο περιπτώσεις αυτονομία 450 χιλιομέτρων.

Κορυφαία έκδοση θα είναι η VZ Extreme, η οποία θα προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ (226 ίππους) και αυτονομία 400 χιλιομέτρων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Peugeot e-208 GTi

Το 2026 αναμένεται και το λανσάρισμα του Peugeot e-208 GTi, το οποίο θα δώσει συνέχεια στον θρύλο των “GTi” μοντέλων, αυτή τη φορά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Θα ενσωματώνει ηλεκτροκινητήρα 280 ίππων και 345 Nm ροπής, επιτρέποντας στο γαλλικό hothatch να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Fiat 500 Hybrid

Η Fiat εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για το «500ράκι», με την έκδοση Hybrid που θα είναι διαθέσιμη σε τρεις τύπους αμαξώματος -hatchback, 3+1 και Cabrio- στα εξοπλιστικά πακέτα Pop, Icon και La Prima, ενώ η σειρά Torino προστίθεται ως φόρος τιμής στην πόλη που αποτελεί για δεκαετίες το σπίτι της Fiat.

Το υβριδικό σύστημα του αυτοκινήτου πόλης αποτελείται από 3κύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1,0 λτ, που αποδίδει 65 PS και υποβοηθάται από ηλεκτροκινητήρα ο οποίος αντλεί ενέργεια από μπαταρία 12V. Η μέση κατανάλωση καυσίμου, κατά WLTP, δίνεται από το εργοστάσιο στα 4,4 λτ./100 χλμ. Το λανσάρισμα του μοντέλου στην Ελλάδα θα γίνει την άνοιξη. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Jeep Recon

Το Recon αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό της Jeep με πιστοποίηση Trail Rated, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι ιδιαίτερα ικανό κάτω από εξαιρετικά δύσκολες εκτός δρόμου διαδρομές.

Βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Large και ενσωματώνει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, που αντλούν ενέργεια από μια μπαταρία χωρητικότητας 100 kWh (για αυτονομία 450 χλμ.) και προσφέρουν συνδυαστική ισχύ 650 ίππων και 840 Nm ροπής.

Το μοντέλο θα διατεθεί αρχικά σε ΗΠΑ και Καναδά, ενώ στην Ευρώπη αναμένεται προς το τέλος του έτους. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Jeep Compass

Το νέο Jeep Compass έρχεται να κοιτάξει με ακόμα μεγαλύτερες αξιώσεις τους αντιπάλους του, προτάσσοντας σύγχρονη τεχνολογία και εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, δίχως να απαρνείται το off-road DNA του.

Το μήκος 4,55 μ. SUV φέρει καλορυθμισμένη ανάρτηση και καλύτερη ηχομόνωση, διασφαλίζοντας ένα άνετο ταξίδι, με τους επιβάτες να έχουν ως σύμμαχό τους τον χώρο αποσκευών των 550 λτ.

Η γκάμα κινητήρων είναι πλήρης, περιλαμβάνοντας την e-Hybrid έκδοση των 145 PS με αυτονομία έως 970 χλμ. ενώ θα υπάρχει και αμιγώς ηλεκτρική παραλλαγή με 213 PS και αυτονομία 500 χλμ. Αργότερα, το Compass θα προσφερθεί με plug-in σύνολο και περισσότερες αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές. Το λανσάρισμά του στην ελληνική αγορά είναι προγραμματισμένο για την άνοιξη. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Leapmotor Β10 REEV

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία επεκτείνει διαρκώς την παρουσία της στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με το βλέμμα της στραμμένο και στην Ελλάδα. Πρόσφατα λανσαρίστηκε η ηλεκτρική έκδοση του B10, ενός SUV μήκους 4,52 μέτρων, με πλούσιο εξοπλισμό και τιμή εκκίνησης στα 25.900 ευρώ, με την κρατική επιδότηση και την προωθητική ενέργεια της εταιρείας.

Την άνοιξη θα ακολουθήσει και η έκδοση με range extender (REEV), όπου ένας θερμικός κινητήρας θα λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας, απαλλάσσοντας τον οδηγό από το άγχος της φόρτισης.

Leapmotor Β03Χ

Μεγάλη είναι η προσμονή και για ένα ακόμη μοντέλο της Leapmotor, το Β03Χ (στην Κίνα ονομάζεται Α10). Με μήκος 4,2 μ., πλάτος 1,8 μ. και ύψος 1,6 μ., αποτελεί ένα SUV με αστικό χαρακτήρα, ενώ χάρη στο μεταξόνιο των 2,6 μέτρων προσφέρει αρκετούς χώρους στην καμπίνα.

Επωφελούμενο από μπαταρία υψηλής ενεργειακής πυκνότητας LFP, το B03X έχει αυτονομία 500 χλμ. (στο λιγότερο απαιτητικό πρότυπο CLTC), κάνει εκτενή χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην καμπίνα και θα δέχεται αναβαθμίσεις ΟΤΑ (over-the-air) χωρίς χρονικό περιορισμό. Στην Ελλάδα αναμένεται τον Σεπτέμβριο. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Mercedes GLB

Η μάρκα από τη Στουτγάρδη ανοίγει ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο για τη Mercedes GLB, χαρίζοντας της μεγαλύτερους χώρους, προηγμένα συστήματα κίνησης και «έξυπνες» λειτουργίες που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού.

Το μοντέλο, με το οποίο συστηθήκαμε στις Αυστριακές Άλπεις, θα προσφέρεται σε 48βολτες υβριδικές εκδόσεις με νέο 4κύλινδρο 1.500άρη βενζινοκινητήρα, αφού πρώτα λανσαριστούν οι ηλεκτρικές GLB 250+ και 350+ με κιβώτιο δύο σχέσεων και μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 85 kWh.

Η πρώτη φέρει κινητήρα 272 PS στο πίσω μέρος, επιταχύνοντας στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 7,4 δλ., με την ισχυρότερη να έχει τετρακίνητη υπόσταση 354 ίππων (+ένας κινητήρας στο μπροστινό μέρος) για ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 5,5 δλ. Η αυτονομία σε αμφότερες τις εκδόσεις θα υπερβαίνει τα 600 χλμ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Jaecoo 5 & Jaecoo 8

Η γκάμα της Jaecoo διευρύνεται διαρκώς, με στόχο να απαντηθούν τα διαφορετικά «θέλω» του καταναλωτικού κοινού. Το πρώτο εξάμηνο θα λανσαριστεί στη χώρα μας το Jaecoo 5, ένα SUV με μήκος λίγο κάτω από 4,4 μέτρα, το οποίο υιοθετεί τη σχεδιαστική γλώσσα του Jaecoo 7 και θα είναι διαθέσιμο με τρία κινητήρια σύνολα, βενζίνης, αμιγώς ηλεκτρικό και υβριδικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκδοση SHS-H που ενσωματώνει 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία 1,8 kWh, αποδίδοντας συνολικά 204 ίππους.

Μέσα στο ίδιο εξάμηνο θα προσφερθεί στην ελληνική αγορά και το μεγαλύτερο μοντέλο της εταιρείας, Jaecoo 8, μήκους 4,82 μ., προτάσσοντας επιβλητική σχεδίαση, πλούσιο εξοπλισμό και premium χαρακτήρα. Για την κίνησή του του μεγάλου Jaecoo θα φροντίζει ένα plug-in hybrid σύνολο με απόδοση 605 ίππων, που θα προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις, τις οποίες θα συνδυάζει με αξιόλογη οικονομία. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Kia EV2

Η Kia ήδη έχει πραγματοποιήσει δυναμικό μπάσιμο στον κόσμο της ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα μοντέλων. Αυτή θα εμπλουτιστεί με το Kia EV2, ένα SUV πόλης, το οποίο θα παρουσιαστεί στις 9 Ιανουαρίου στην Έκθεση Αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες.

Εκτιμάται ότι θα βασίζεται πάνω στην E-GMP πλατφόρμα του νοτιοκορεατικού ομίλου και θα συνδυάζεται με μπαταρίες χωρητικότητας 58,3 kWh και 81,4 kWh που θα επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να διανύσει 600 χιλιόμετρα με μία φόρτιση (WLTP). Σύμφωνα με πληροφορίες, το λανσάρισμα του EV2 στην ελληνική αγορά θα πραγματοποιηθεί το προσεχές καλοκαίρι. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το EV4, το οποίο μολονότι έχει αποκαλυφθεί, είναι άγνωστο πότε θα λανσαριστεί στην Ελλάδα.

Nissan Leaf

Το νέο Nissan Leaf αποτελεί τον πολιορκητικό κριό της ιαπωνικής μάρκας για την κατάληψη νέων εδαφών στον κόσμο της ηλεκτρικής ενέργειας. Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,25, χωρητικότητα αποσκευών 437 λίτρα και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης αποτελεί μια επιλογή που σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη.

Θα λανσαριστεί στην Ελλάδα το στις αρχές του έτους, με δύο επιλογές μπαταριών – 52 kWh και 75 kWh – που εξασφαλίζουν δυνατότητα κίνησης για πάνω από 440 χλμ. και έως 622 χλμ (WLTP) αντίστοιχα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Volvo EX60

Το Volvo EX60 θα αποκαλυφθεί στις 21 Ιανουαρίου και αναμένεται να ενσωματώνει ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η μάρκα σε τεχνολογικό επίπεδο.

Όπως είχε ανακοινώσει πριν από λίγους μήνες η μάρκα, η αυτονομία του EX60 θα είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο Volvo, ενώ θα βασίζεται στην πλατφόρμα SPA3, η οποία αντικαθιστά την αρχιτεκτονική των EX90 και ES90. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Dacia Duster και Bigster με υβριδική τετρακίνηση

Μολονότι δεν πρόκειται για νέα λανσαρίσματα, οι εκδόσεις Hybrid–G 150 4×4 των Dacia Duster και Bigster αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη δημοφιλία των μοντέλων, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη εμπορική ώθηση στη μάρκα.

Το νέο υβριδικό σύστημα κίνησης με τετρακίνηση (4×4) και διπλό καύσιμο (βενζίνη/LPG) αποτελείται από 3κυλινδρο κινητήρα 1,2 λτ., με 48βολτη υποβοήθηση και ηλεκτροκινητήρα 31 PS στον πίσω άξονα.

Συνδυαστικά αποδίδονται 154 PS, ενώ σύμφωνα με τη Dacia, οι δύο δεξαμενές καυσίμου των 50 λίτρων (βενζίνης και LPG), χαρίζουν στα μοντέλα εώς και 1.500 χλμ. (WLTP) χωρίς ανεφοδιασμό. Το λανσάρισμα των εκδόσεων στην Ελλάδα αναμένεται τον Μάρτιο. Διαβάστε περισσότερα εδώ.