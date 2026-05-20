Αυτά είναι τα πρώτα τούνελ στην Ελλάδα που εντοπίζουν επικίνδυνα υλικά – Τα άγνωστα «μάτια» στην Εθνική Οδό

Συστήματα αυτόματης ανίχνευσης επικίνδυνων φορτίων ενισχύουν την ασφάλεια εντός των σηράγγων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση συμβάντος.

Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι κάθε τροχαίο ατύχημα που συμβαίνει εντός σηράγγων έχει αυξημένη πιθανότητα να εξελιχθεί σε σοβαρό περιστατικό, σε σύγκριση με αντίστοιχα συμβάντα σε ανοιχτό οδικό δίκτυο. Οι κίνδυνοι καθίστανται ακόμη μεγαλύτεροι όταν στο ατύχημα εμπλέκεται βαρέως τύπου όχημα που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία, όπως εύφλεκτα υλικά.

Για την αποτροπή τέτοιων συμβάντων, η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», παραχωρησιούχος για το τμήμα Μαλιακός-Κλειδί της ΠΑΘΕ, ήταν η πρώτη που εγκατέστησε στις σήραγγές της ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης ανίχνευσης των οχημάτων ADR (εμπορεύματα από τα οποία μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι) μέσω καμερών.

«Ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου διαθέτει τέσσερις δίδυμες σήραγγες -δύο στα Τέμπη, μία στον Πλαταμώνα και μία στην Κατερίνη- συνολικού μήκους άνω των 22 χλμ., ενώ στα Τέμπη βρίσκεται η μεγαλύτερη στη χώρα αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην Ευρώπη ως προς τον αριθμό σηράγγων με μήκος άνω των 500 μέτρων. Με δεδομένους, λοιπόν, τους κινδύνους που εγκυμονεί η κυκλοφορία εντός σηράγγων, προτεραιότητα της εταιρείας είναι η πρόληψη αντίστοιχων περιστατικών, ακόμη και πέραν των συμβατικών μας υποχρεώσεων», αναφέρει στους 4Τροχούς ο Διευθυντής Λειτουργίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Δημήτρης Μανδαλώζης.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Κάθε όχημα που μεταφέρει επικίνδυνο φορτίο είναι υποχρεωμένο βάσει των οδηγιών ADR να αναρτά πορτοκαλί χρώματος πινακίδα όπου αναγράφεται ο κωδικός του μεταφερόμενου υλικού. Οι πινακίδες φέρουν τετραψήφιο αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη επικίνδυνη ουσία -όπως ενδεικτικά «1203» για τη βενζίνη, «1965» για το υγροποιημένο αέριο και «1202» για το ντίζελ.

Το σύστημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, που βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και περίπου δύο έτη, απαρτίζεται από δύο κάμερες, εγκατεστημένες στην είσοδο και την έξοδο των τούνελ στα Τέμπη και τον Πλαταμώνα. Η κάμερα στην είσοδο αναγνωρίζει στο βαρέως τύπου όχημα την πινακίδα και τον κωδικό της, σηματοδοτώντας την παρακολούθηση του επικίνδυνου φορτίου μέχρι αυτό να εξέλθει από τη σήραγγα.

«Με αυτό τον τρόπο γνωρίζουμε πότε εισήλθε και εξήλθε το κάθε όχημα από την κάθε σήραγγα και τον αριθμό των οχημάτων που βρίσκονται εντός αυτής. Επίσης, γνωρίζουμε το είδος του φορτίου που μεταφέρεται από κάθε φορτηγό και επομένως, εφόσον προκληθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα, μέσω του κωδικού της πινακίδας είμαστε σε θέση να παράσχουμε ακριβή ενημέρωση στην πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να προετοιμάσει κατάλληλα τον τρόπο δράσης της, προτού προσεγγίσει το συμβάν», εξηγεί ο κ. Μανδαλώζης.

Το σύστημα επιτρέπει την άμεση και αξιόπιστη αναγνώριση του οχήματος και του μεταφερόμενου φορτίου, κάτι το οποίο θα ήταν αδύνατο σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, όταν οι φλόγες και ο πυκνός καπνός περιορίζουν δραστικά την ορατότητα στο εσωτερικό του τούνελ.

Το 20% των οχημάτων είναι βαρέα

Η ανάγκη παρακολούθησης των οχημάτων ADR αποτυπώνεται και στον μεγάλο αριθμό τους στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, από τα 1.000 οχήματα που διέρχονται από μία σήραγγα του δικτύου της, περίπου 200 (δηλαδή το 20%) είναι βαρέα οχήματα — φορτηγά και λεωφορεία. Από αυτά, τα 11 μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ενώ σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις πρόκειται για εύφλεκτα υλικά.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε άνετες, ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις. Συστήματα όπως οι κάμερες ADR παρέχουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό των σηράγγων, επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση διαχείριση πιθανών περιστατικών, με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών», καταλήγει ο κ. Μανδαλώζης.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις της Αυτοκινητοδρόμος Αιγαίου, ως προς τα φορτηγά, δεν περιορίζονται στην εγκατάσταση και λειτουργία των συγκεκριμένων καμερών. «Ευφυείς» ταχογράφοι εντοπίζουν παραβάσεις υπέρβασης ωραρίου οδήγησης, ενώ σε λειτουργία βρίσκονται και κινητά συστήματα ζύγισης που εντοπίζουν τα υπέρβαρα οχήματα.