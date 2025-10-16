Αυτές είναι οι 47 κάμερες που κόβουν πρόστιμα στην Αθήνα – Πού βρίσκονται

Σήμερα σε λειτουργία βρίσκονται κάμερες ταχύτητας και εντοπισμού παράνομης εισόδου σε λεωφορειολωρίδες, ενώ το επόμενο διάστημα προβλέπεται η εγκατάσταση και νέων «ψηφιακών ματιών».

Σύγχυση έχει επικρατήσει τις τελευταίες μέρες σχετικά με το αν έχουν εγκατασταθεί κάμερες βεβαίωσης τροχαίων παραβάσεων στους δρόμους της Αττικής.

Η… αγωνία μεγάλου μέρους των κατοίκων του Λεκανοπεδίου έχει κορυφωθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής, στις 11 Νοεμβρίου 2024, για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 388 καμερών ελέγχου ερυθρού σηματοδότη σε κεντρικές λεωφόρους, αλλά και τις εξαγγελίες για περισσότερα από 1.000 πολυλειτουργικά «ψηφιακά μάτια» με λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης που θα εντοπίζουν μια πληθώρα παραβάσεων, μεταξύ των οποίων η παραβίαση κόκκινων φαναριών, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η μη χρήση ζώνης.

Στην πραγματικότητα, όπως διαβεβαιώνει στους 4Τροχούς ο Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Κίμωνας Λογοθέτης αλλά και σύμφωνα με άλλες καλά πληροφορημένες πηγές, δεν υφίσταται εγκατάσταση νέων καμερών στην Αττική.

Ειδικότερα, το έργο της Περιφέρειας για εγκατάσταση 388 καμερών στα φανάρια δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ενώ αυτό της κυβέρνησης για τις εκατοντάδες πολυλειτουργικές κάμερες δεν έχει την απαιτούμενη ωριμότητα σε επίπεδο μελετών προκειμένου να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

«Τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί “41 καμερών σε 17 δήμους” αποδείχθηκαν ανακριβή, καθώς πρόκειται για κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας και όχι καταγραφής παραβάσεων», όπως αναφέρει ο Κίμωνας Λογοθέτης και ανέδειξε πρόσφατα μέσω δημοσιεύματος.

«Σε κάθε περίπτωση, τα τεχνικά μέσα θα τοποθετηθούν. Όμως, για να μη διαρρηγνύεται η σχέση εμπιστοσύνης Πολιτείας και πολιτών, η ενημέρωση πρέπει να βασίζεται σε έγκυρες πηγές. Όταν το νέο ψηφιακό σύστημα παραβάσεων λειτουργήσει και οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής ενεργοποιηθούν, τα κυκλοφοριακά δεδομένα θα αλλάξουν ουσιαστικά», προσθέτει στους 4Τροχούς.

Οι κάμερες που κόβουν σήμερα πρόστιμα στην Αττική

Σήμερα, παραβάσεις βεβαιώνουν οι κάμερες στην Αττική οδό, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες των 4Τροχών είναι συνολικά 35 σε 15 σημεία. Σε άλλες τοποθεσίες βρίσκονται τρεις συσκευές, και σε άλλες δύο, ανάλογα με το αν ο δρόμος έχει τρεις ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Βρίσκονται πίσω από γέφυρες σήμανσης, σε όλο το μήκος της αρτηρίας, ενώ κατά πληροφορίες, οι πιο ενεργές είναι αυτές στην Περιφερειακή Υμηττού όπου συγκεντρώνονται και οι περισσότερες. Τις συσκευές διαχειρίζεται η Τροχαία της Αττικής Οδού, ενώ καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας.

Σε λειτουργία βρίσκονται επίσης 12 κάμερες του ΟΑΣΑ, οι οποίες δεν έχουν ασύρματη μετάδοση και η Τροχαία αντλεί το υλικό επιτόπου. Επιτηρούν τη Βασ. Σοφίας, τη Μεσογείων, την Κηφισίας και καταγράφουν παράνομη είσοδο στις λεωφορειολωρίδες, με στόχο την εξομάλυνση του έργου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επιπροσθέτως από το 2022 λειτουργούν πιλοτικά και δύο κάμερες παραβίασης κόκκινου σηματοδότη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, οι οποίες δεν βεβαιώνουν παραβάσεις, καθώς στόχος ήταν η άντληση δεδομένων σχετικά με το πώς μπορούν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.

Στο κινητό τηλέφωνο οι κλήσεις

Τόσοι οι υφιστάμενες κάμερες του ΟΑΣΑ και της Αττικής Οδού όσο και συσκευές της Περιφέρειας Αττικής και της ελληνικής κυβέρνησης θα διασυνδεθούν με ένα νέο κεντρικό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των ελέγχων και προστίμων.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που μια κάμερα συλλαμβάνει έναν οδηγό να οδηγεί με κινητό τηλέφωνο στο χέρι, το υλικό θα μεταδίδεται για έλεγχο στα αστυνομικά όργανα τα οποία θα προβαίνουν στη βεβαίωση της παράβασης. Η κλήση θα αποστέλλεται στη θυρίδα του πολίτη, η οποία έχει εισέλθει στο gov.gr wallet και επομένως θα φτάνει στο κινητό παραβάτη.

Στόχος, επίσης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αμέσως μετά την τέλεση της παράβασης, να στέλνεται SMS στον οδηγό που θα τον γνωστοποιεί ότι τελεί υπό έλεγχο.

Πού θα τοποθετηθούν οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής

Σύμφωνα με το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε επικίνδυνα σημεία με αυξημένα στατιστικά τροχαίων ατυχημάτων με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Θα λειτουργούν καθόλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου καθώς έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Παράλληλα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Στο Δήμο Αθηναίων:

Στη διασταύρωση Λ. Κηφισού και Δυρραχίου, επί της οδού Δυρραχίου στην κατεύθυνση προς Περιστέρι και επί του παραδρόμου της Λ. Κηφισού (ρεύμα προς Λαμία) στην κατεύθυνση προς Περιστέρι.

Στη διασταύρωση της Λ. Αλεξάνδρας και της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) προς όλες τις κατευθύνσεις.

Στη διασταύρωση Λ. Κατεχάκη και Γ. Παπανδρέου (Ε. Κοκκινοπούλου) προς όλες τις κατευθύνσεις.

Στον κόμβο Λ. Β. Σοφίας-Λ. Β. Αμαλίας-Πανεπιστημίου προς όλες τις κατευθύνσεις.

Στη διασταύρωση των Λ. Β. Αμαλίας και Λ. Β. Όλγας, προς όλες τις κατευθύνσεις.

Στη διασταύρωση των οδών Πειραιώς και Χαμοστέρνας, επί της οδού Χαμοστέρνας, στην κατεύθυνση προς Πειραιά και προς Αθήνα.

Στον Δήμο Πειραιά:

Στη διασταύρωση των οδών Καραολή & Δημητρίου και Κανελλοπούλου, επί της οδού Καραολή & Δημητρίου και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στον κόμβο Λ. Αθηνών-Πειραιώς/Γρηγορίου Λαμπράκη/Δωδεκανήσου, επί της Λ. Αθηνών-Πειραιώς και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας και επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στην κατεύθυνση προς Λ. Αθηνών-Πειραιώς.

Στη διασταύρωση των οδών Χορμοβίτου και Υπαπαντής επί της οδού Χορμοβίτου και επί της οδού Υπαπαντής.

Στη διασταύρωση των οδών Θηβών/Ρετσινά και Παλαμηδίου, επί της οδού Θηβών στην κατεύθυνση προς την οδό Παλαμηδίου και στην κατεύθυνση προς την οδό Ρετσινά, και επί της οδού Ρετσινά στην κατεύθυνση προς Θηβών/Παλαμηδίου.

Στη διασταύρωση των οδών Ρετσινά και Αγίου Διονυσίου επί της οδού Ρετσινά και επί της οδού Αγίου Διονυσίου.

Στη διασταύρωση των οδών Αναπαύσεως και Ψαρών επί της οδού Αναπαύσεως και επί της οδού Ψαρών.

Στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Σαχτούρη επί της Λ. Χατζηκυριακού στην κατεύθυνση προς Σαχτούρη και επί της Ηρώων Πολυτεχνείου στην κατεύθυνση προς Λ. Χατζηκυριακού/Σαχτούρη/ Αφεντούλη και επί της οδού Ψαρών.

Στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Χαριλάου Τρικούπη, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στην κατεύθυνση προς Πειραϊκή και επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και 2ας Μεραρχίας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας και επί της οδού 2ας Μεραρχίας.

Στον κόμβο Δημ. Γούναρη-Ρετσίνα-Αλιπέδου-Ιπποδαμείας προς όλες τις κατευθύνσεις.

Στη διασταύρωση των οδών Ακτή Κονδύλη και Αιγάλεω, επί της οδού Ακτή Κονδύλη και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού:

Στη διασταύρωση της Λ. Κατεχάκη και της οδού Πίνδου προς όλες τις κατευθύνσεις.

Στο Δήμο Ασπροπύργου:

Στη διασταύρωση των οδών Λ. Νάτο και Λ. Μεγαρίδος, επί της Λ. Νάτο και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας και επί της Λ. Μεγαρίδος.

Στη διασταύρωση των οδών Λ. Νάτο και Γκορυτσάς, επί της Λ. Νάτο και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας και επί της οδού Γκορυτσάς.

Στη διασταύρωση των οδών Λ. Νάτο και Τραπεζούντος, επί της Λ. Νάτο και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας και επί της οδού Τραπεζούντος στις κατευθύνσεις προς τη Λ. Νάτο.

Στο Δήμο Μεγαρέων:

Στη διασταύρωση της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου με την οδό Μίνωα/Πάχης, επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας, επί της οδού Μίνωα στην κατεύθυνση προς Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου και επί της οδού Πάχης στην κατεύθυνση προς Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Στο Δήμο Χαϊδαρίου:

Στον κόμβο Λ. Αθηνών και Γεωργίου Παπανδρέου/Κύπρου, επί της Λ. Αθηνών και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο Δήμο Περιστερίου:

Στη διασταύρωση της Λ. Κηφισού και της οδού Κωνσταντινουπόλεως, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην κατεύθυνση προς Αθήνα και επί του παραδρόμου της Λ. Κηφισού (ρεύμα προς Πειραιά) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Στο Δήμο Αλίμου:

Στη διασταύρωση των Λ. Αμφιθέας και Λ. Αγ. Βαρβάρας, επί της Λ. Αμφιθέας ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αγίας Βαρβάρας.

Στη διασταύρωση των οδών Ταξιαρχών και Καλαμακίου, επί της οδού Ταξιαρχών.

Στο Δήμο Αμαρουσίου:

Στη διασταύρωση της Λ. Κηφισίας με την οδό Πεντέλης, επί της Λ. Κηφισίας και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου:

Επί της Λ. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, στο ύψος της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βουλιαγμένης.

Στο Δήμο Καλλιθέας:

Στη διασταύρωση της Λ. Θησέως (Ελ Βενιζέλου) και της οδού Καλυψούς, επί της Λ. Θησέως (Ελ. Βενιζέλου) και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη διασταύρωση της Λ. Θησέως (Ελ. Βενιζέλου) και της οδού Συνταγματάρχη Δαβάκη, επί της Λ. Θησέως (Ελ. Βενιζέλου) και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη διασταύρωση των οδών Χαροκόπου και Δοϊράνης, επί της οδού Δοϊράνης και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη διασταύρωση των οδών Ελ. Βενιζέλου/Θησέως και Λ. Ποσειδώνος, επί της Λ. Ποσειδώνος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Φάληρο και επί της Λ.Θησεώς (Ελ. Βενιζέλου) και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Εθνάρχου Μακαρίου.

Στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου:

Στη διασταύρωση Πειραιώς και Χαμοστέρνας, επί της οδού Πειραιώς, και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη διασταύρωση Πειραιώς και Χρ. Σμύρνης, επί της οδού Πειραιώς και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη διασταύρωση των οδών Π. Ράλλη και Αγίας Άννης, επί της οδού Π. Ράλλη και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας και επί της οδού Αγίας Άννης στις κατευθύνσεις προς την οδό Π. Ράλλη.

Στο Δήμο Κορυδαλλού:

Στη διασταύρωση των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Σολωμού, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας:

Στη διασταύρωση της Λ. Σχιστού-Σκαραμαγκά με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη προς όλες τις κατευθύνσεις.

Στη διασταύρωση της Λ. Δημοκρατίας με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, επί της Λ. Δημοκρατίας και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας και επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο Δήμο Ιλίου:

Στη διασταύρωση της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου (Νυμφαίου) και της Λ. Θηβών, επί της Λ. Θηβών και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού:

Επί της Λ. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, στο ύψος της οδού Αλεξανδρείας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Π. Φάληρο.

Στο Δήμο Περάματος: