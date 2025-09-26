Αυτή είναι η νέα αυστηρή ποινή για όσους δεν περνούν ΚΤΕΟ – Πότε μειώνεται το πρόστιμο

Αυστηρότερες έχουν καταστεί οι ποινές για όσους δεν προσκομίζουν το όχημά τους για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέρχονται τα κυκλοφορούντα οχήματα στη χώρα μας που δεν προσκομίζονται για τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρώτων ηλεκτρονικών διασταυρωτικών ελέγχων.

Ειδικότερα, η διαδικασία εκκαθάρισης και διασταύρωσης των στοιχείων στις βάσεις δεδομένων διάφορων φορέων έχει δείξει την κυκλοφορία τουλάχιστον 700.000 οχημάτων που δεν έχουν περάσει τις πόρτες κάποιου ΚΤΕΟ.

Παράλληλα, οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνο Βήκα, να επισημαίνει ότι όσο προχωρά η διασταύρωση τόσο θα αυξάνεται ο αριθμός των μη προσκομισθέντων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων, ο οποίος εν τέλει θα υπερβεί τα 2.000.000

Με τον παλιό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για τη μη προσκόμιση οχήματος στον περιοδικό τεχνικό έλεγχο προβλεπόταν πρόστιμο ύψους 400 ευρώ.

Με την εφαρμογή, ωστόσο, του νέου ΚΟΚ πέρα από το χρηματικό πρόστιμο προβλέπεται και το διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 90 (Τεχνικός έλεγχος οχημάτων), για τα επιβατικά ΙΧ το πρόστιμο ανέρχεται σε 150 ευρώ και ο οδηγός χάνει το δίπλωμα οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας για 20 ημέρες.

Η παράβαση για τον οδηγό ή τον κάτοχο επιβατικού δημοσίας χρήσης, ασθενοφόρου, φορτηγού και ρυμουλκούμενου άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείου που δεν το προσκομίζει για τον τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος ή ο οδηγός του οχήματος, εξαιρουμένων επιβατικών δημόσιας χρήσης, ασθενοφόρων, φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων, προσκομίσει, εντός προθεσμίας 10 ημέρων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που επέβαλαν το διοικητικό πρόστιμο, ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου, τότε το πρόστιμο μειώνεται σε 45 ευρώ, ενώ επιστρέφονται η άδεια οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι πέρα από το πρόστιμο της Τροχαίας, εφόσον ο ιδιοκτήτης προσκομίσει το όχημά του για ΚΤΕΟ εκπρόθεσμα, καταβάλει και το λεγόμενο «παράβολο καθυστέρησης» που στα ΙΧ ανέρχεται ως εξής:

30 ημέρες: 16 ευρώ

30 ημέρες έως 6 μήνες: 33 ευρώ

Άνω των 6 μηνών: 65 ευρώ

Ο πρώτος έλεγχος για καινούρια Ι.Χ. γίνεται σε 4 χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειάς τους. Μετά τον πρώτο έλεγχο, οι οδηγοί επαναλαμβάνουν το ΚΤΕΟ κάθε 2 χρόνια.