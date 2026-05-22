Αυτή είναι η νέα κάμερα στο Μετρό που βλέπει όσους περνούν χωρίς εισιτήριο (+video)

«Ψηφιακό μάτι» εντοπίζει τα διπλοπεράσματα, διευκολύνοντας το έργο των ελεγκτών της ΣΤΑΣΥ.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σε εντατικοποίηση των ελέγχων για την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής, ενός που φαινόμενου που χαρακτηρίζεται από τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς ως «πληγή» για την αστική συγκοινωνία, με μεγάλο αντίκτυπο στα έσοδα των εταιρειών.

Στη μάχη κατά της εισόδου χωρίς εισιτήριο στα ΜΜΜ έχει επιστρατευτεί κάμερα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που υλοποιείται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός», αντλώντας χρήσιμα στοιχεία για τη συμπεριφορά των επιβατών, αλλά και τις διαστάσεις του φαινομένου.

Το πιλοτικό πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, Στέλιο Σακαρέτσιο, στο πλαίσιο της πρόσφατης εκδήλωσης Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα».

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, κάμερα πάνω από επικυρωτικά μηχανήματα (μπάρες) του σταθμού παρακολουθεί τις διελεύσεις των επιβατών, εντοπίζοντας τα «διπλοπεράσματα», δηλαδή τους επιβάτες που περνούν πίσω από άλλον πολίτη, ο οποίος έχει επικυρώσει το εισιτήριό του.

Σύμφωνα με τον κ. Σακαρέτσιο, εφόσον τεθεί το συγκεκριμένο σύστημα σε κανονική λειτουργία, θα μπορεί να προσφέρει σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τους σταθμούς όπου παρατηρείται εντονότερα το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής, επιτρέποντας στη ΣΤΑΣΥ να τοποθετεί τους ελεγκτές στα σημεία όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Αυξάνονται οι έλεγχοι

Καθοριστική συμβολή στην πάταξη του φαινομένου έχει και η εντατικοποίηση των ελέγχων, οι οποίοι από το 2020 μέχρι και το 2025 έχουν σχεδόν πενταπλασιαστεί στη ΣΤΑΣΥ, φτάνοντας τις 4.981.080. Ακολουθούν οι αριθμοί των ελέγχων ανά έτος:

2020: 1.255.160

2021: 1.020.810

2022: 1.148.903

2023: 3.113.918

2024: 4.653.530

2025: 4.981.080

Σημειώνεται ότι η ΣΤΑΣΥ προχωρά στην πρόσληψη 15 ελεγκτών κομίστρου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης ήταν ενεργή από τη Δευτέρα 24 Απριλίου έως τη Δευτέρα 11 Μάϊου.

Υψηλότερα πρόστιμα

Τις προσπάθειες του υπουργείου ενισχύει και η αυστηροποίηση των προστίμων για όσους εισέρχονται χωρίς εισιτήριο στα ΜΜΜ, φτάνοντας τα 100 ευρώ, από 72 ευρώ, για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και τα 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο.

Επιπλέον, οι επιθέσεις κατά ελεγκτών δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως πράξεις που πλήττουν συνολικά τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών και διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα.