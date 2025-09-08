Αυτή είναι η ποινή για όσους κρύβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Βαρύς πέφτει ο πέλεκυς με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε όσους επιχειρούν να ξεγελάσουν τις κάμερες της Τροχαίας.

Μεγάλες είναι οι διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της απόκρυψης των πινακίδων κυκλοφορίας, σε μια προσπάθεια των θιασωτών της συγκεκριμένης πρακτικής να γίνονται «αόρατοι» στις κάμερες της Τροχαίας.

Μεμβράνες, αυτοκόλλητα και μηχανισμοί αναδίπλωσης είναι μόλις μερικά από τα «όπλα» όσων επιχειρούν να ξεγλιστρήσουν από τις δαγκάνες της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεχίζοντας να υποπίπτουν σε τροχαίες παραβάσεις.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στο Άρθρο 94 (Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) η παράβαση για αυτόν που οδηγεί οδικό όχημα του οποίου οι πινακίδες δεν είναι, για οποιονδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή τοποθετεί επ’ αυτών μη αντανακλαστικό υλικό κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β. Επομένως προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Στην ίδια κατηγορία κατατάσσεται και η παράβαση για αυτόν που θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχημα, το οποίο δεν έχει τοποθετημένες και τις 2 πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν νόμιμα χορηγηθεί, καθώς και για εκείνον, ο οποίος κυκλοφορεί άλλης κατηγορίας όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με κανονικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση τώρα που κάποιος κυκλοφορεί όχημα στο οποίο έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες για τροχαία παράβαση, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 1 έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ.

Ο πέλεκυς πέφτει βαρύς και για όσους αντικαθιστούν τις πινακίδες των οχημάτων τους με άλλες που δεν έχουν χορηγηθεί νόμιμα ή τις παραποιούν με οποιαδήποτε μορφή, όπως με τεμαχισμό, αλλαγή σχήματος ή γράμματος ή με κάμψη της πινακίδας, ή μεταθέτουν τις πινακίδες από το ένα όχημα σε άλλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 1 έτος.