Αυτό είναι το κινεζικό SUV των 456 ίππων που παρήγγειλαν 20 Έλληνες – Χωρίς να έχει ανακοινωθεί η τιμή

Παρότι οι τιμές θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, η ζήτηση για το μεγάλο τετρακίνητο SUV είναι ήδη αυξημένη. Μάλιστα, 20 οδηγοί στη χώρα μας έχουν προχωρήσει σε παραγγελία.

Έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στην Ελλάδα στο πλαίσιο της έκθεσης Auto Athina 2026, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, την επιβλητική εικόνα και τις υψηλές προδιαγραφές.

Το ενδιαφέρον για το κινεζικό SUV είναι ήδη έντονο, καθώς η εταιρεία που έχει αναλάβει την εισαγωγή του στη χώρα μας, έχει αρχίσει να δέχεται παραγγελίες, παρά το γεγονός ότι ο επίσημος τιμοκατάλογος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες μας, 20 Έλληνες έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στη λίστα των αγοραστών δίνοντας παραγγελία και αποκτώντας προτεραιότητα με την έναρξη των παραδόσεων.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που δείχνει ότι το ενδιαφέρον για τα νέα SUV από την Κίνα συνεχίζει να ενισχύεται στην Ελλάδα, με ορισμένα μοντέλα να προσελκύουν το αγοραστικό κοινό πριν καν γίνει γνωστό το κόστος απόκτησης του οχήματος.

Ποιο μοντέλο έχει λάβει τόσες παραγγελίες

Το μοντέλο που έχει προσελκύσει το αγοραστικό κοινό δεν είναι άλλο από το iCAUR V27. Πρόκειται για ένα off-road SUV που υιοθετεί μια διαφορετική τεχνολογική φιλοσοφία, καθώς συνδυάζει την ηλεκτρική κίνηση με έναν θερμικό κινητήρα που αναλαμβάνει αποκλειστικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, χωρίς τους περιορισμούς της αυτονομίας που συνδέονται με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες και έναν υπερτροφοδοτούμενο 1.500άρη βενζινοκινητήρα που λειτουργεί ως γεννήτρια, παράγοντας την απαραίτητη ενέργεια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η συνολική απόδοση ανέρχεται στους 456 ίππους και τα 505 Nm ροπής, με τη μπαταρία χωρητικότητας 34,3 kWh να εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία 130 km βάσει του κύκλου WLTP και τα 0-100 να επιτυγχάνονται σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα.

Όταν απαιτούνται μεγαλύτερες αποστάσεις, ο βενζινοκινητήρας αναλαμβάνει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, με το ρεζερβουάρ των 60 λίτρων να συμβάλλει στην επίτευξη συνολικής αυτονομίας που ξεπερνά τα 870 km. Έτσι, το iCAUR V27 μπορεί να καλύπτει τις καθημερινές μετακινήσεις με αποκλειστική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα διατηρεί τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλων ταξιδιών χωρίς την ανάγκη συχνών στάσεων για φόρτιση.

Αγγίζει τα 5 μέτρα και έχει απόσταση από το έδαφος εκατοστά

Οι διαστάσεις αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου. Το μήκος του φτάνει τα 4.909 mm, το πλάτος τα 1.976 mm και το ύψος τα 1.855 mm, ενώ το μεταξόνιο των 2.910 mm υπόσχεται άνετους χώρους για τους επιβάτες. Με την προσθήκη της εξωτερικά τοποθετημένης ρεζέρβας πλήρους μεγέθους στην πίσω πόρτα, το συνολικό μήκος αγγίζει τα 5.055 mm.

Παράλληλα, το V27 έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να κινηθεί και μακριά από την άσφαλτο. Το σύστημα τετρακίνησης, η απόσταση των 220 mm από το έδαφος και η γωνία προσέγγισης των 23 μοιρών αποτελούν τρία από τα στοιχεία που ενισχύουν τον εκτός δρόμου χαρακτήρα του. Επιπλέον, εξοπλίζεται με προσαρμοζόμενα αμορτισέρ, καθώς και διαφορετικά προγράμματα οδήγησης που προσαρμόζουν τη λειτουργία του συστήματος σε off-road συνθήκες.

Περνώντας στο εσωτερικό, η εταιρεία έχει επιλέξει μια αποκλειστικά πενταθέσια διάταξη, δίνοντας προτεραιότητα στην άνεση και την ευρυχωρία. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής των 15,4 ιντσών, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο χειρισμός του συστήματος πολυμέσων, ενώ μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων τεχνολογίας LCD.

Πότε έρχονται τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Οι τιμές του V27 θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε θα είναι άκρως ανταγωνιστικές. Όσο για τις παραδόσεις, θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2027.

Δείτε ακόμη: Το κινεζικό SUV των 456 ίππων που φιλοξενείται στο Golden Hall

Την εισαγωγή και διανομή της iCAUR στη χώρα μας έχει αναλάβει ο όμιλος Emil Frey, ο ίδιος που έχει υπό την ομπρέλα του στην Ελλάδα τις Mercedes-Benz, smart και Omoda & Jaecoo. Η εταιρεία αναμένεται να αναπτύξει το δίκτυο πωλήσεων και υποστήριξης της νέας μάρκας, η οποία φιλοδοξεί να διευρύνει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το V27 αποτελεί το πρώτο μοντέλο της iCAUR που γνωρίζει το ελληνικό κοινό, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθήσουν τα μικρότερα SUV της εταιρείας, όπως τα V23 και V25.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ,στην κινεζική αγορά παρουσιάστηκε πρόσφατα και μια νέα εκδοχή του μοντέλου, η οποία διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 51,2 kWh της CATL. Χάρη σε αυτήν, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία αυξάνεται στα 243 km. Προς το παρόν, ωστόσο, η συγκεκριμένη έκδοση δεν έχει γίνει διαθέσιμη στις αγορές εκτός Κίνας.