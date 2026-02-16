Αυτό είναι το πρόστιμο για διπλοπαρκάρισμα με τον νέο ΚΟΚ

Η διπλή σειρά -ή αλλιώς διπλοπαρκάρισμα- μειώνει τη διοχετευτική ικανότητα μιας οδού, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ανεπούλωτη πληγή συνεχίζει να αποτελεί η παράνομη στάθμευση στους δρόμους της Αθήνας, με τους θιασώτες αυτού του φαινομένου να αδιαφορούν για τα προβλήματα που προκαλούν στους συμπολίτες τους.

Μια πρακτική που διαιωνίζεται σε πλήθος οδικών αξόνων της Αθήνας και άλλων ελληνικών πόλεων είναι το διπλοπαρκάρισμα. Πολλοί θεωρούν ότι αφήνοντας για λίγα λεπτά το όχημά τους δίπλα σε ένα νόμιμα παρκαρισμένο όχημα δεν θα προκαλέσουν ουσιαστικό πρόβλημα, καθώς, εφόσον είναι άτυχοι, το… πολύ πολύ να εμποδίσουν το έτερο ΙΧ να εξέλθει από τη θέση του.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς τα διπλοπαρκαρισμένα «στραγγαλίζουν την κυκλοφορία», διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο στο κυκλοφοριακό χάος. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα διπλοπαρκαρισμένα μειώνουν έως και κατά 50% τη διοχετευτική ικανότητα μιας οδού, και επομένως δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία διοχετεύεται και σε άλλους γειτνιάζοντες δρόμους.

Με απλά λόγια, δημιουργούν κίνηση από τον πουθενά.Παράλληλα, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα διπλοπαρκαρισμένα περιορίζουν την ορατότητα των οδηγών, ενώ τους αναγκάζουν να εισέλθουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την οδική ασφάλεια. Το διπλοπαρκαρισμένα επιφέρουν μεγάλη ταλαιπωρία -μεταξύ άλλων- και στους χρήστες των ΜΜΜ, υπονομεύοντας σε μεγάλο βαθμό την απρόσκοπτη διέλευση των λεωφορείων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 38 (Στάση και στάθμευση) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το διπλοπαρκάρισμα – ή αλλιώς «διπλή σειρά» επισύρει πρόστιμο ύψους 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

Αναλυτικότερα ορίζεται ότι απαγορεύεται η στάση και στάθμευση «παράπλευρα άλλου οχήματος, σε στάση ή στάθμευση, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Κατ’εξαίρεση, τα δίτροχα ποδήλατα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες χωρίς καλάθι καθώς και τα Ε.Π.Η.Ο. μπορούν να σταθμεύουν το ένα παράπλευρα στο άλλο είτε σε διπλή σειρά είτε υπό γωνία σε σχέση με την οριογραμμή του οδοστρώματος». Σημειώνεται ότι το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και για στάση ή στάθμευση σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από τον χώρο που έχει σταθμεύσει, όπως συμβαίνει συχνά κατά το διπλοπαρκάρισμα.

Παράλληλα, κάθε οδηγός οφείλει να γνωρίζει ότι αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται και πέραν των 3 ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο και μετά την πάροδο του δεύτερου τρίωρου γίνεται μεταφορά του οχήματος.