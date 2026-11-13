Αυτό το MINI Countryman αγοράζεις από 199 ευρώ το μήνα – Και είναι ετοιμοπαράδοτο

Αποδίδει 170 ίππους, έχει αυτόματο κιβώτιο, είναι βαμμένο σε μια εντυπωσιακή μαύρη απόχρωση και, το βασικότερο, το ΜΙΝΙ Countryman προσφέρεται ετοιμοπαράδοτο.

Για τη ΜΙΝΙ η Black Friday ξεκινά νωρίτερα, αφού προσφέρει το πιο δημοφιλές μοντέλο της γκάμας της από 199 ευρώ το μήνα και με σταθερό επιτόκιο 4,9%. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της καμπάνιας MINI BLACK FRIDAY DEALS, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους αγοραστές να κάνουν δικό τους το Countryman C και μάλιστα στην σπέσιαλ απόχρωση «Midnight Black», δίχως καμία καθυστέρηση στην παράδοση.

Το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με τον γνωστό 1.500άρη κινητήρα βενζίνης Twin Turbo και ήπια υβριδική τεχνολογία, απόδοσης 170 ίππων και 280 Nm ροπής. Το μηχανικό σύνολο συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο Steptronic, με τα 0-100 να επιτυγχάνονται σε 8,3 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 212 χλμ/ώρα.

Η μέση κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται στα 6 λίτρα ανά 100 χλμ. και στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται όλα τα συστήματα άνεσης και ασφάλειας που επιζητά ο οδηγός.

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Το Countryman C συγκαταλέγεται ξεκάθαρα στα premium SUV και είναι ένα από τα πιο μοντέρνα αισθητικά και πρακτικά αυτοκίνητα της κατηγορίας.

Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά

Η προσφορά των 199 ευρώ το μήνα για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και για παραγγελίες που θα υποβληθούν έως και τις 30 Νοεμβρίου. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η τιμή του Countryman C είναι στα 33.700 ευρώ και το πρόγραμμα BLACK FRIDAY DEALS περιλαμβάνει προκαταβολή 11.850€ και σταθερό επιτόκιο 4,9%.