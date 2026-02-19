Αυτοί είναι οι 6 δρόμοι στην Αθήνα που θα λειτουργούν κάμερες – Τι γίνεται με τις κλήσεις

Με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια «ξεκλειδώνει» νομικά η διαδικασία επιβολής προστίμων, αλλά για την αποστολή των πρώτων κλήσεων απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες.

Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η πλήρης λειτουργία των ψηφιακών καμερών σε 6 δρόμους της Αθήνας, μετά από σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια και υπογράφεται από τον διοικητή της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ), Ιωάννη Π. Μελά.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση «ξεκλειδώνει» νομικά η δυνατότητα επιβολής προστίμων από τις κάμερες που, όπως είχε δώσει πρώτη στη δημοσιότητα η «Καθημερινή», έχουν ήδη τοποθετηθεί και λειτουργούν πιλοτικά από τις 18 Δεκεμβρίου στα 6 σημεία της πρωτεύουσας.

Η έναρξη επιβολής δεν θα ξεκινήσει ακόμη, καθώς απομένουν η πλήρης διαλειτουργικότητα ορισμένων τεχνικών συστημάτων και η ολοκλήρωση των τελικών δοκιμών τους, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες της «Κ». Η ολοκλήρωση και του τελικού σταδίου πριν από την επιβολή κλήσεων θα γίνει «σύντομα».

Τα έξι σημεία όπου βρίσκονται οι κάμερες

1) Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα, (επί της πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

2) Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

3) Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control , καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

4) Επί Μεσογείων-Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

5) Επί Βουλιαγμένης-Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

6) Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (καταγραφεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).