Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι στο Ηράκλειο Αττικής που θα γίνουν υπόγειοι – Η σημασία του έργου

Με την παρέμβαση στις οδούς Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας στον Δήμο Ηρακλείου αναμένεται να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων του βόρειου τομέα της Αθήνας.

Στις ράγες της υλοποίησης μπαίνει ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να βελτιώσει την κυκλοφορία στον βόρειο τομέα της Αθήνας, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση για τη χρηματοδότηση με 16,7 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής της υπογειοποίησης των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας στον Δήμο Ηρακλείου.

Τη σύμβαση υπέγραψε ο ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Δήμαρχο Νίκο Μπάμπαλο, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Η παρέμβαση έχει ως στόχο να σταματήσει η διέλευση του φόρτου οχημάτων από τις γειτονίες, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα επιβαρύνοντας την ποιότητα ζωής χιλιάδων πολιτών, επιτρέποντας παράλληλα την ομαλή κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, η παρέμβαση θα είναι μήκους 750 μ. – εκ των οποίων τα 350 μ. θα αποτελούν το υπογειοποιημένο τμήμα των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας – και θα περιλαμβάνει 4.500 τ.μ. ασφαλτόστρωσης.

Επιπλέον, προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης και αναβάθμισης των παρακείμενων πλατειών 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, συνολικής επιφάνειας 6.970 τ.μ.

«Αν όλα πάνε καλά, θα μπορέσουμε άμεσα να δημοπρατήσουμε την υπογειοποίηση ώστε να μπουν μπροστά τα έργα και να δώσουμε, με την υλοποίησή της, λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, ανακουφίζοντας χιλιάδες συνδημοτών μας και ενισχύοντας, παράλληλα, την οδική ασφάλεια. Ένα έργο το οποίο ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το 2015, ωριμάζει και υλοποιείται σε συνεργασία με το Νίκο Χαρδαλιά», δήλωσε μεταξύ άλλων ο ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος.

Από τη μεριά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς επισήμανε; «Κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για το Ηράκλειο Αττικής. Η χρηματοδότηση ύψους 16,7 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για την υπογειοποίηση των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο. Είναι μια παρέμβαση που θα αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών, θα βελτιώσει την κυκλοφορία, θα ενισχύσει την ασφάλεια και θα αναβαθμίσει τους δημόσιους χώρους».

Όπως πρόσθεσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, στην ατζέντα της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται και άλλα έργα που έχουν ως «γνώμονα τη την ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και φιλικών προς τους ανθρώπους πόλεων».

Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής και ο περιφερειάρχης είχαν επισκεφτεί την οδό Μελίνας Μερκούρη τον Απρίλιο του 2025, κάνοντας τη διαδρομή που θα έχει ο υπογειοποιημένος, σε λίγα χρόνια, δρόμος. Τότε ο Περιφερειάρχης Αττικής είχε αναφέρει ότι πρόκειται για έργο «εξαιρετικής ωριμότητας» και «ένα από τα μεγαλύτερα που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια στην Αττική».