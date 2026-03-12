Τα αυτοκίνητα που λείπουν από τους ελληνικούς δρόμους: Suzuki Jimny

Το Suzuki Jimny έχει μεγάλη κληρονομιά στους ελληνικούς δρόμους και στην τελευταία του γενιά έγινε ανάρπαστο, πριν σταματήσει η διαθέσιμότητά του… λόγω ρύπων.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που σχεδιάστηκαν για να καλύπτουν καθημερινές ανάγκες και άλλα που δημιουργήθηκαν για να προκαλούν συναισθήματα. Το Suzuki Jimny ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Ήταν ένα μικρό, απλό και αυθεντικό τετρακίνητο μοντέλο που για δεκαετίες αποτελούσε γνώριμη εικόνα στους ελληνικούς δρόμους, και πολλές φορές μακριά από αυτούς. Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα SUV έχουν μετατραπεί σε crossover που φοβούνται να πατήσουν εκτός της ασφάλειας που προσφέρει η άσφαλτος, το Suzuki Jimny είναι ένα Sport Utility Vehicle που πολλοί αναπολούν.

Μοναδικό στο είδος του

Η φιλοσοφία του Jimny δεν άλλαξε ποτέ. Από τη γέννησή του στα τέλη της δεκαετίας του ’60 μέχρι τη τελευταία τέταρτη γενιά του, το μοντέλο παρέμεινε πιστό σε μια απλή αλλά αποτελεσματική συνταγή: πλαίσιο τύπου σκάλας, τετρακίνηση και μεγάλες off-road δυνατότητες.

Με μήκος γύρω στα τέσσερα μέτρα, εξαιρετικά κοντούς προβόλους και κοντές σχέσεις μετάδοσης, μπορούσε να κινηθεί σε μονοπάτια που τα περισσότερα -ακόμη και τετρακίνητα- SUV αδυνατούσαν. Παράλληλα, το χαμηλό του βάρος, σε συνδυασμό με τα – κατάλληλα για περιπέτειες – ελαστικά του, το βοηθούσαν να περνάει πάνω από λάσπη, άμμο και χιόνι, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, ενώ το εσωτερικό του ήταν στιβαρό και κατασκευασμένο από υλικά που άντεχαν την «κακοποίηση».

Ένα μοντέλο με σκοπό… και συμβιβασμούς

Στην Ελλάδα, το Jimny βρήκε ένα περιβάλλον ιδανικό. Από ορεινά χωριά μέχρι νησιωτικούς χωματόδρομους, από αγροτικές δουλειές μέχρι εκδρομές στο βουνό, το Jimny μπορούσε να κάνει σχεδόν τα πάντα. Υπήρχαν όμως και πράγματα στα οποία υστερούσε.

Οι compact διαστάσεις, το μεγάλο κόψιμο του τιμονιού και η όμορφη και απλή αισθητική του (ειδικά στην τέταρτη γενιά που έμοιαζε σαν μικρή Mercedes G-Class) έκαναν πολλούς να το επιλέξουν για τις μετακινήσεις τους μέσα στην πόλη. Μέγα λάθος. Το πλαίσιο τύπου σκάλας, η ανάρτηση με τρεις συνδέσμους στήριξης και άκαμπτους άξονες μπροστά και πίσω δεν προσέφεραν καμία αίσθηση άνεσης στον οδηγό, η πληροφόρηση από το σύστημα διεύθυνσης ήταν λίγη, ενώ ειδικά σε πιο υψηλές ταχύτητες, παρατηρούνταν έντονες κλίσεις και υψηλοί αεροδυναμικοί θόρυβοι.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του τελευταίας γενιάς Jimny, οι χώροι και συνολικά η εργονομία δεν ήταν ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του μοντέλου. Οι θέσεις για μικροαντικείμενα ήταν ελάχιστες, ενώ στην 4θέσια καμπίνα του (ως επιβατικό), οι πίσω θέσεις ήταν αρκετά άβολες και το πορτ-μπαγκάζ περιοριζόταν στα 85 λτ.

Τέλος, αν και ο κινητήρας των 1,5 λίτρων ήταν αρκετά ζωηρός (102 ίπποι/130 Nm ροπής) για… ατμοσφαιρικός και η κατανάλωση λογική για την κατηγορία, οι υψηλές εκπομπές ρύπων (154 γρ./C02) απαιτούσαν την πληρωμή ενός μεγάλου ποσού σε τέλη κυκλοφορίας.

To Jimny ήταν -με άλλα λόγια- κατασκευασμένο για περιπέτεια. Για κίνηση πάνω στην άσφαλτο, η κατοχή δεύτερου αυτοκινήτου επιβαλλόταν.

Μια επιτυχία με άδοξο τέλος

Παρά τους συμβιβασμούς που χρειαζόταν να κάνει ο ιδιοκτήτης του, λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων του αλλά και της εικόνας του, το Suzuki Jimny σημείωσε πολύ θετική εμπορική πορεία. Και όμως, παρά τη διαχρονική του γοητεία, το Jimny στην τέταρτη γενιά του σταμάτησε να διατίθεται σε πολλές αγορές (μεταξύ αυτών και η ελληνική) είτε ως επιβατικό, είτε ως επαγγελματικό. Αιτία ήταν οι ολοένα αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών και τα όρια που πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές για να αποφύγουν την επιβολή υπέρογκων προστίμων.

Αν και στο παρελθόν, υπήρχαν αναφορές που ήθελαν τη Suzuki να σκέφτεται να προσφέρει το Jimny με κάποιο εξηλεκτρισμένο σύνολο, μέχρι τώρα, αυτό δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Κακά τα ψέματα, οι χαμηλοί ρύποι δεν ταιριάζουν εύκολα με τη φιλοσοφία ενός καθαρόαιμου off-road οχήματος.

Ίσως γι’ αυτό έχει μείνει στη μνήμη ως κάτι ξεχωριστό. Την ώρα που ο κόσμος της αυτοκίνησης γίνεται ολοένα πιο ομοιόμορφος, το Jimny εκπροσωπεί μια διαφορετική φιλοσοφία και αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η περιπέτεια μπορεί να χωρέσει σε ένα αυτοκίνητο, όσο μικρό και απλό κι αν είναι.