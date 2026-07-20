Αυτοκίνητο «κινητή βόμβα» στο κέντρο της Αθήνας

Την ώρα που οι έλεγχοι για τις βασικές παραβάσεις του ΚΟΚ εντείνονται, υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές στην καθημερινή οδήγηση που συχνά υποτιμώνται, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους.

Μπλόκα σε κάθε γωνιά της Αθήνας για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, κάμερες για κινητό τηλέφωνο και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία για παράνομη στάθμευση, αυστηροποίηση του ΚΟΚ.

Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες, η μάχη για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας έχει ενταθεί. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν οδηγοί που συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου.

Δεν είναι μόνο οι προφανείς παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η παραβίαση κόκκινου φαναριού και πινακίδας STOP. Τραγική κατάληξη μπορούν να έχουν και άλλες συμπεριφορές, τις οποίες πολλές φορές αγνοούμε.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η φωτογραφία που δημοσιεύουν οι 4Τροχοί, με αρνητικό πρωταγωνιστή… ένα αυτοκίνητο στην Οδό Αχαρνών, την ώρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς.

Όπως φαίνεται, ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος έχει τοποθετήσει φορτίο χωρίς να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς μεταφοράς και φόρτωσης. Αντιθέτως, έχει τοποθετήσει υπερβολικό όγκο φορτίου, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να μετακινηθεί ή να αποκολληθεί κατά την κίνηση του οχήματος, προκαλώντας ατύχημα.

Τέτοιες εικόνες υπενθυμίζουν ότι η οδική ασφάλεια δεν αφορά μόνο την ταχύτητα ή την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και καθημερινές πρακτικές που συχνά θεωρούνται μικρές ή ασήμαντες.

Οι κανόνες για την ασφαλή φόρτωση των οχημάτων αναφέρονται στο άρθρο 36 «Φόρτωση Οχημάτων» του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μεταξύ άλλων ορίζεται:

Το φορτίο του οχήματος προετοιμάζεται προς φόρτωση, τακτοποιείται και στοιβάζεται με τρόπο ώστε:

– να μην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα, ζώα και να μην προκαλούνται ζημιές σε δημόσια περιουσία ή περιουσία τρίτων

– να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία άλλων οχημάτων, ειδικότερα από διαρροή, πτώση ή διασκόρπισή του στην οδό

– να μην μετακινείται, ιδιαίτερα όταν αυτό μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια του οχήματος

– να μην περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η ορατότητα τσυ οδηγού, να μην εμποδίζεται η οδήγηση του οχήματος και να μην μειώνεται η σταθερότητα αυτού

– να μην προκαλούνται περιττές οχλήσεις, όπως θόρυβος και κονιορτός (σκόνη)