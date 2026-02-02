Αυτοκίνητο με 50 ευρώ τον μήνα στην Ελλάδα – Πότε αναμένεται η απάντηση της Ευρώπης;

Το κοινωνικό leasing θα αφορά περίπου 10.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μόλις 50 έως 100 ευρώ τον μήνα.

Τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονου και μηδενικών ρύπων αυτοκινήτου, δίχως να χρειάζεται να το αγοράσουν, θα έχουν εκατοντάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα, εφόσον εισέλθει στις ράγες της υλοποίησης η δράση του κοινωνικού leasing, μια περιβαλλοντική και κοινωνική πρωτοβουλία που αφορά σε επιδοτούμενη χρηματοδοτική μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος.

Το κοινωνικό leasing έχει κατατεθεί ως πρόταση από την ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για χρηματοδότηση από το Social Climate Fund (Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο), ένα νέο ταμείο της ΕΕ που συγκροτήθηκε προκειμένου να συνδράμει στο να καταστεί η πράσινη μετάβαση δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες των 4Τροχών, η απάντηση από την ΕΕ στη σχετική πρόταση αναμένεται να δοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, με στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τελικά θα δοθεί το «πράσινο φως».

Τι θα περιλαμβάνει το Κοινωνικό Leasing

Το κοινωνικό leasing θα αφορά περίπου 10.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μόλις 50 έως 100 ευρώ τον μήνα. Το ποσό, πέρα από τη χρήση του οχήματος, αναμένεται να καλύπτει -μεταξύ άλλων- τη συντήρηση και την ασφάλιση του ΙΧ, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη χείρα βοηθείας στον δικαιούχο.

Στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αδυνατούν να επωμιστούν το βάρος της απόκτησης καινούργιου οχήματος. Τα αναμενόμενα οφέλη είναι:

–Ανανέωση του στόλου οχημάτων με αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον, σε μια χώρα που διαθέτει τον πιο γερασμένο στόλο ΙΧ στην Ευρώπη, με μέσο όρο ηλικίας τα 17,5 έτη.

–Μείωση του κόστους μετακίνησης για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς η φόρτιση με ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον γίνεται στο σπίτι, είναι πολύ φθηνότερη απ’ ότι με βενζίνη ή ντίζελ.

–Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.