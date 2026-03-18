Αυτοκίνητο με έως 150 ευρώ τον μήνα – Έρχεται στην Ελλάδα το Κοινωνικό Leasing

Όπως είχαν γράψει οι 4Τροχοί, η δράση επιδοτούμενης χρηματοδοτικής μίσθωσης ηλεκτρικού αυτοκινήτου αναμενόταν να πάρει το πράσινο φως.

Μια εκτεταμένη δέσμη επιδοτήσεων και παροχών, συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ, ενεργοποιείται μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με στόχο μεταξύ άλλων τη στήριξη των μεταφορικά ευάλωτων νοικοκυριών.

Κεντρικός πυλώνας για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού μιας μεγάλης μερίδας νοικοκυριών από τις ιδιωτικές μεταφορές είναι το κοινωνικό leasing, μια περιβαλλοντική και κοινωνική πρωτοβουλία που αφορά σε επιδοτούμενη χρηματοδοτική μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος.

Όπως είχαν γράψει οι 4Τροχοί, η απάντηση της Κομισιόν θα δινόταν εντός του πρώτου 6μήνου του τρέχοντος έτους και, όπως αποδείχθηκε, ήταν θετική.

Η δράση του κοινωνικού leasing έχει προϋπολογισμό 174 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει μίσθωση ηλεκτρικών οχηµάτων µε πολύ χαµηλό µίσθωµα (έως 150 ευρώ τον µήνα, επιλέξιµος και ο ΦΠΑ) για 12.500 µεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Ειδικότερα, προβλέπεται µέση επιδότηση 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο (προσαύξηση 2.000 ευρώ για άτοµα µε αναπηρία) για 4 έτη µίσθωσης, πλέον 500 ευρώ για την αγορά οικιακού φορτιστή.

Ο ωφελούµενος θα επιλέγει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο µέσα από µια δηµόσια αναρτηµένη λίστα επιλέξιµων µοντέλων που θα είναι τα πιο φθηνά ηλεκτρικά µοντέλα της αγοράς.

Για παράδειγμα, έστω ότι ένας ωφελούµενος επιλέγει ένα όχηµα, το οποίο έχει συνολικό µίσθωµα 20.000 ευρώ για 4 χρόνια: Θα λάβει συνολικά 13.000 ευρώ + 500 ευρώ για οικιακό φορτιστή. Δηλαδή θα πληρώσει στην 4ετία 7.000 ευρώ ή διαφορετικά 145 ευρώ/µήνα.

Δικαιούχοι όλων των προγραμμάτων συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ είναι 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έμφαση δίνεται στις οικογένειες, στα νοικοκυριά με μέλος άτομο με αναπηρία, στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή και μεταφορική φτώχεια (δηλαδή δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες θέρμανσης, ψύξης, ηλεκτρικού ρεύματος και αναγκαίων μετακινήσεων) και στις επιχειρήσεις με έως 9 εργαζόμενους και έως 2 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών.

«Πυξίδα» για την υλοποίηση της επιδοτούμενης μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελεί η Γαλλία, η οποία εγκαινίασε το πρόγραμμα τον Ιανουάριο του 2024. Αφορούσε σε κρατική επιδότηση ύψους έως και 13.000 ευρώ, η οποία κάλυπτε την αρχική προκαταβολή και διατηρούσε τις μηνιαίες πληρωμές μεταξύ 70 και 150 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο ηλεκτρικού αυτοκινήτου που επέλεγε ο δικαιούχος

Επιδότηση για ατομικά μέσα μετακίνησης ΑμεΑ

Επιπροσθέτως, η δέσμη επιδοτήσεων περιλαμβάνει και τη διάθεση 51 εκατ. ευρώ για ατομικά μέσα μετακίνησης ατόμων με αναπηρία.

Το µέτρο προβλέπει 100% επιδότηση για την απόκτηση ηλεκτρικών αµαξιδίων, mobility scooters και hand bikes για 13.200 άτοµα µε αναπηρία, καθώς και για τετραπληγικά ή παραπληγικά άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Δικαιούχοι θα είναι και οι ασφαλισµένοι και οι ανασφάλιστοι

Η παρέµβαση καλύπτει ένα υπαρκτό χρηµατοδοτικό κενό: σήµερα ο υφιστάµενος µηχανισµός αποζηµίωσης συχνά αφήνει σηµαντικό κόστος στα νοικοκυριά, ενώ για ανασφάλιστους συµπολίτες µας σήµερα δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. Η υλοποίηση θα γίνει µέσω ΟΠΕΚΑ σε διασύνδεση µε ΕΟΠΥΥ, µε επιλογή από λίστα συµβεβληµένων προµηθευτών.