Αυτοκινητόδρομος 13: Πού θα κατασκευαστεί ο οδικός άξονας που θα ανακουφίσει τον Κηφισό

Η «Μεγάλη Παράκαμψη της Αττικής» θα ενώνει την Ελευσίνα με τα Οινόφυτα και, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορέσει να αποσυμφορήσει τον Κηφισό, απορροφώντας μεγάλο μέρος των εμπορικών μεταφορών.

Ένα από τα πιο κρίσιμα έργα υποδομής για την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας βρίσκεται ξανα στο προσκήνιο, γνωστό ως η «Μεγάλη Παράκαμψη της Αττικής» ή αλλιώς ως Αυτοκινητόδρομος 13 (Α13).

Για την δημιουργία του η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε ήδη υποβάλει σχετική πρότυπη πρόταση από το 2023, ενώ τον Ιούλιο του 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει το έργο ως την ουσιαστική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής.

Παρά το γεγονός πως το έργο βρίσκεται εδώ και χρόνια στα πλάνα, ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας και ωρίμανσης. Σε επικοινωνία που είχαν οι 4Τροχοί με το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών, επισημάνθηκε ότι το έργο βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης για την αποσυμφόρηση του Κηφισού και ότι αυτήν τη στιγμή, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις και συζητήσεις ανάμεσα σε όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα κατασκευής του νέου αυτού οδικού άξονα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πολύ πιθανό το έργο να ενσωματωθεί σε κάποια από τις υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης, εξασφαλίζοντας έτσι τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους.

Εφόσον οι μελέτες ολοκληρωθούν έγκαιρα και ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, το πιο αισιόδοξο χρονοδιάγραμμα τοποθετεί την έναρξη των εργασιών το 2028, ενώ η απόδοση του δρόμου στην κυκλοφορία αναμένεται στα πρώτα χρόνια της επόμενης δεκαετίας. Το αρμόδιο υπουργείο στην επικοινωνία μας, δεν θέλησε να θέσει κάποιον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου.

Πώς θα ανακουφιστεί ο Κηφισός

Ο νέος αυτός οδικός άξονας, με συνολικό μήκος περίπου 45 χιλιομέτρων, σχεδιάζεται να εκκινεί από το δυτικό τέρμα της Αττικής Οδού στην περιοχή της Ελευσίνας και να καταλήγει στα Οινόφυτα. Πρόκειται για μια παρέμβαση με κομβικό στρατηγικό χαρακτήρα, η οποία στοχεύει να απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος των εμπορευματικών μεταφορών και των βαρέων οχημάτων που σήμερα επιβαρύνουν καθημερινά τη Λεωφόρο Κηφισού, τον πιο επιβαρυμένο δρόμο της χώρας.

Παράλληλα με την αποφόρτιση του αστικού ιστού, η συγκεκριμένη διαδρομή αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics στη Δυτική Αττική. Ταυτόχρονα, προσφέρει στους οδηγούς μια άμεση και αποτελεσματική έξοδο προς τη Βόρεια Ελλάδα, αποφεύγοντας την αναγκαστική διέλευση από το τμήμα του ΠΑΘΕ που διασχίζει τον πυκνοδομημένο αστικό ιστό.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κηφισός υποδέχεται καθημερινά γύρω στα 120.000 οχήματα, στα οποία περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός φορτηγών, η απομάκρυνση του βαρέος αυτού κυκλοφοριακού φορτίου θεωρείται καθοριστική για τη βελτίωση της ροής των αυτοκινήτων.

Δύο ακόμη μεγάλα έργα στα σκαριά

Η στρατηγική για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στον Κηφισό περιλαμβάνει και άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τροχοδρομούνται παράλληλα δύο επιπλέον σημαντικά έργα.

Το πρώτο αφορά την άμεση αναμόρφωση του ανισόπεδου κόμβου Μεταμόρφωσης, όπου θα δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη πρόσβαση προς την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης από την Αττική Οδό, με κατεύθυνση αποκλειστικά προς τον Πειραιά. Η εξέλιξη αυτή φιλοδοξεί να δώσει οριστικό τέλος στις έντονες καθυστερήσεις που σημειώνονται καθημερινά στο σημείο σύγκλισης των ρευμάτων από το Αεροδρόμιο και την Ελευσίνα προς τη Λαμία.

Το δεύτερο έργο εστιάζει στον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, οι εργασίες για τον οποίο πρόκειται να ξεκινήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το φθινόπωρο του 2029. Το έργο αυτό περιλαμβάνει τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, καθώς και την παράλληλη αναβάθμιση της Λεωφόρου Σχιστού. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ένας ενιαίος, σύγχρονος οδικός άξονας Σχιστού – ΔΠΛΑ, ο οποίος θα εκτρέψει μέρος της κίνησης από τη Λεωφόρο Κηφισού, θα εξαλείψει τα κυκλοφοριακά αδιέξοδα στη Λεωφόρο Σχιστού και θα διευρύνει την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου σε τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού και Σκαραμαγκά.